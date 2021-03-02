Учнів столичної школи евакуювали після того, як старшокласник розбризкав невідомий газ

У причинах того, що сталося, розбиратиметься поліція

Через газову атаку у школі №290 відмінили уроки

У вівторок, 2 березня, учнів однієї із столичних шкіл довелося евакуювати після того, як один із старшокласників розбрискав у приміщенні газ. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

Зазначається, що приблизно о 12:40 у школі №290 що у Дарницькому районі під час п'ятого уроку, всіх дітей вивели на вулицю по тривозі.

Причиною став газовий балончик, який один із старшокласників чомусь раптом вирішив використовувати. Деякі діти на вулиці чхали, терли очі і плакали. Молодші класи перелякалися.

Всім батькам подзвонили і попросили забрати дітей зі школи.

Уроки були зірвані.

У причинах того, що сталося, розбиратиметься поліція.

Як повідомлялося раніше, учнів школи у Білій Церкві довелося евакуювати через газ, який розпилила з балончику 13-річна учениця. Тоді шестеро дітей отримали серйозні отруєння.