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    Група раніше судимих квартирників попалася «на гарячому»

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    Під час обшуку у злодіїв виявили&nbsp;набір відмичок, інструменти&nbsp; - Група раніше судимих квартирників попалася «на гарячому»
    Під час обшуку у злодіїв виявили набір відмичок, інструменти 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисників затримали після пограбування ними квартири

    У столиці оперативники затримали групу раніше судимих квартирників під час скоєння ними злочину. Зловмисники за допомогою відмичок проникли у помешкання киянки і забрали гроші та коштовності. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Трьох підозрілих осіб у Деснянському районі помітили співробітники управління карного розшуку столичної поліції. Оперативники впізнали одного із чоловіків – раніше його вже затримували за скоєння крадіжок, тож вирішили простежити за ними. Зловмисники зайшли у під’їзд багатоповерхівки, а через деякий час вийшли із пакетами в руках. На вулиці вони відразу розійшлися в різні напрямки. Як виявилося, пішли по домівках, аби сховати викрадені речі», - розповіли в поліції.

    Оперативники карного розшуку столичного главку і Оболонського управління поліції простежили за фігурантами та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу будинків, у яких вони мешкають. Під час невідкладного обшуку у них виявили та вилучили речові докази: набір відмичок, інструменти та викрадене – 10000 гривень, 1000 доларів, ювелірні вироби та інші речі господарів.

    Встановлено, що зловмисники проникли у квартиру шляхом підбору ключа. Господарі в цей час були на роботі, а про крадіжку дізналися від правоохоронців. Затриманим - від 31-го до 38-ми років, двоє із них – кияни, третій – мешканець Запоріжжя. Раніше усі троє вже були неодноразово судимі за розбої, грабежі та крадіжки.

    Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення. Також правоохоронці перевіряють їх причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

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