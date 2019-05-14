У Києві судитимуть групу клофелінщиків за пограбування



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Злодії підбирали жертв і пропонували випити, а потім грабували

Слідчі столичної поліції зібрали докази причетності учасників групи до скоєння 11 таких злочинів

Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка поїла жертв лікарською речовиною, а коли ті втрачали свідомість, обкрадали постраждалих. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Організована злочинна група складалася із сімох осіб – шістьох жінок та одного чоловіка. Спритники діяли за чітко продуманою схемою.

«Спершу вони підбирали жертву, знайомилися та пропонували разом випити. Під час застілля підливали у напої лікарську речовину. Коли потерпілі втрачали свідомість, зловмисники відбирали у тих гроші та цінні речі і зникали з місця події. Слідством встановлена причетність злочинної групи до скоєння одинадцяти таких злочинів», - розповіла заступник начальника відділу слідчого управління поліції Києва Олександра Тришневська.

Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронцям вдалося затримати фігурантів та зібрати необхідну доказову базу. Правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжні заходи: чоловіку – тримання під вартою, а жінкам – домашній арешт.

Обвинувальний акт скеровано до суду для визначення покарання відповідно до чинного законодавства, яке передбачає за скоєння такого злочину від восьми до п’ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.