14 жовтня через футбольний матч буде перекрито центр Києва



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14 жовтня столичний метрополітен працюватиме на 1 годину довше

У понеділок, 14 жовтня, в Києві на стадіоні НСК «Олімпійський» відбудеться кваліфікаційний матч «Євро-2020» між національними збірними командами України та Португалії. Для безпечного руху вболівальників, пішоходів і пасажирів розпорядженням КМДА № 1778 внесено зміни до транспортного руху.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, передбачено заборону:

із 06:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – зупинки та стоянки транспорту на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) та на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської);

– зупинки та стоянки транспорту на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) та на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської); із 06:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – зупинки та стоянки транспортних засобів на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) і на вул. Фізкультури (від вул. Великої Васильківської);

– зупинки та стоянки транспортних засобів на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) і на вул. Фізкультури (від вул. Великої Васильківської); із 18:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – руху транспорту на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського), вул. Жилянській (від вул. Великої Васильківської), вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної), крім наземного пасажирського транспорту;

– руху транспорту на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського), вул. Жилянській (від вул. Великої Васильківської), вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної), крім наземного пасажирського транспорту; із 16:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – руху транспорту на вул. Фізкультури (від вул. Великої Васильківської), крім наземного пасажирського транспорту;

– руху транспорту на вул. Фізкультури (від вул. Великої Васильківської), крім наземного пасажирського транспорту; із 23:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – руху транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Ділової до вул. Жилянської), крім наземного пасажирського транспорту;

– руху транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Ділової до вул. Жилянської), крім наземного пасажирського транспорту; руху усіх видів транспорту на час проведення маршу вболівальників збірної України шляхом його слідування: парк ім. Тараса Шевченка – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Рогнідинська – вул. Еспланадна – Спортивна площа –Троїцька площа – ДП НСК «Олімпійський».

Крім того, в ніч із 14 на 15 жовтня столичний метрополітен працюватиме на 1 годину довше.

Нагадаємо, цими вихідними будівельники встановлять новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів. Для монтажу споруди повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана. Заборона руху всіх видів транспорту діятиме з 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок). Дивіться схему об'їзду.