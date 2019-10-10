Через Шулявський міст на два дні закриється рух проспектом Перемоги (схема об’їзду)



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Над проїжджою частиною проспекту Перемоги встановлюватимуть прогін нового мосту розміром 36 на 30 метрів

Будівельники встановлюватимуть ще один прогін мосту

Цими вихідними будівельники встановлять новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

Для монтажу споруди повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана.

Заборона руху всіх видів транспорту діятиме з 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок).

Будівельники перепрошують за тимчасові незручності та радять заздалегідь планувати свій маршрут.

Як об’їхати перекриту ділянку проспекту дивіться на мапі:

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв’язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

ЗМІ повідомили, що Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.