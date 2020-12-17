$2,3 тис. за групу інвалідності: лікар підозрюється в вимаганні хабара від учасника АТО

Лікаря військового шпиталю викрито на хабарі від учасника АТО

Столичні правоохоронці повідомили про підозру медпрацівнику Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, вказана особа вимагала $2300 від учасника АТО за видачу довідки про встановлення йому другої групи інвалідності.

15 грудня 2020 року вказану особу викрито «на гарячому» після отримання нею неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У разі доведення вини медпрацівнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.