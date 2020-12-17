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    $2,3 тис. за групу інвалідності: лікар підозрюється в вимаганні хабара від учасника АТО

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    <p>Медпрацівника викрито &laquo;на гарячому&raquo; після отримання неправомірної вигоди</p> - $2,3 тис. за групу інвалідності: лікар підозрюється в вимаганні хабара від учасника АТО

    Медпрацівника викрито «на гарячому» після отримання неправомірної вигоди

    Фото: Київська міська прокуратура

    Лікаря військового шпиталю викрито на хабарі від учасника АТО

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру медпрацівнику Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, вказана особа вимагала $2300 від учасника АТО за видачу довідки про встановлення йому другої групи інвалідності.

    15 грудня 2020 року вказану особу викрито «на гарячому» після отримання нею неправомірної вигоди.

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    $2,3 тис. за групу інвалідності: лікар підозрюється в вимаганні хабара від учасника АТО
    $2,3 тис. за групу інвалідності: лікар підозрюється в вимаганні хабара від учасника АТО

    Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    У разі доведення вини медпрацівнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.

    Теги: прокуратура Київ хабар лікар учасники АТО лікарня Державне бюро розслідувань
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