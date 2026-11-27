Жителі міста Українка Обухівського району Київської області, які з лютого 2026 року залишаються без централізованого опалення, поки можуть обігріватися лише «за допомогою електроживлення через розетку». Про це сьогодні, 27 листопада, заявив міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє «Главком».

«З приводу міста Українка через збройну агресію, через руйнацію об'єктів теплової генерації зараз 62 житлових багатоквартирних будинки, 8,3 тис. абонентів без централізованого теплопостачання, але за допомогою електроживлення здійснюється опалення через розетку», – заявив урядовець.

Як відомо, в Українці на Київщині відсутнє централізоване опалення через пошкодження та руйнування об'єктів теплової генерації – зокрема Трипільської ТЕС – унаслідок російських атак.

Таким чином, замість централізованого опалення жителі Українки змушені використовувати електричні прилади для обігріву квартир. Ситуація викликає занепокоєння з огляду на зимовий період, адже електричне опалення створює додаткове навантаження на електромережі, а під час відключень світла мешканці можуть залишитися без альтернативного джерела тепла.

Нагадаємо, жодна із шести резервних котелень, які будують для підстраховки теплопостачання в зоні роботи Дарницької ТЕЦ (ТЕЦ-4) у Києві, наразі не введена в експлуатацію. Водночас до кінця 2026 року планують забезпечити резервним теплом 80% будинків цього району.

Як повідомлялося, через масовані обстріли російськими окупантами столичні ТЕЦ мають суттєві пошкодження. Зокрема, ТЕЦ-6 пошкоджена на 80%.