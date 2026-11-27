Система водопостачання у столиці наразі працює у штатному режимі, запровадження графіків подачі води не планується. Про це повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов, інформує «Главком».

«Наразі система водопостачання у столиці працює у штатному режимі, графіків поки не передбачено», – сказав він.

Відповідна заява пролунала на тлі закликів комунальників економити ресурс та доручення уряду щодо підготовки міст до можливих обмежень водопостачання у разі пошкодження критичної інфраструктури.

🚰У Києві водопостачання працює у штатному режимі, запровадження графіків подачі води не планується Про це повідомив т.в.о. начальника КМВА Андрій Ткачов. Раніше уряд доручив містам підготуватися до можливих обмежень водопостачання. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Раніше у «Київводоканалі» повідомили, що через інтенсивні російські атаки на критичну інфраструктуру столиці обладнання підприємства зазнає значних навантажень, а комунальні системи працюють у надзвичайно складних умовах. У зв’язку з цим мешканців Києва закликали користуватися водою максимально ощадливо у побуті, а промислові підприємства та великих споживачів – за можливості скоротити використання ресурсу у виробничих і технологічних процесах та відкласти водомісткі роботи. У компанії наголосили, що зниження навантаження на мережі допоможе зберегти стабільність водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перелік заходів для забезпечення готовності українських міст із населенням понад 100 тис. осіб до можливого руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій. Документ передбачає підготовку графіків обмеження водопостачання, створення запасів резервного обладнання та організацію доставки питної води населенню.

Метою відповідних заходів є забезпечення стійкості систем життєзабезпечення міст в умовах воєнного стану, запобігання переповненню каналізаційних мереж, недопущення негативного впливу на довкілля та задоволення першочергових потреб населення й об’єктів критичної інфраструктури. Відповідно до розпорядження, обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами мають визначити перелік критично важливих каналізаційних насосних станцій і розробити для кожної з них окремий план реагування на надзвичайні ситуації.