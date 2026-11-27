Умови пропозиції передбачають розбиття суми чека на три рівні частини: перший платіж списується одразу під час покупки

Одна з відомих мереж супермаркетів до сезону знижок, який у компанії назвали «Рожевою п’ятницею», запропонувала покупцям купувати харчі та алкоголь у розстрочку – так званими «дольками» на три платежі. Про це повідомляє «Главком».

Умови пропозиції передбачають розбиття суми чека на три рівні частини: перший платіж списується одразу під час покупки, другий – через місяць, а третій – через два місяці. Зазначається, що вносити платежі можна достроково, а також змінювати картку для списання.

Зокрема, у кредит пропонують придбати зернову каву «Ефіопія» (1 кг) вартістю 1499 грн – її можна оплатити трьома платежами по 500 грн. За підрахунками, з кілограма зерен виходить близько 100-125 порцій напою. Якщо родина з двох осіб випиває по дві чашки кави на день, такої пачки вистачить приблизно на місяць – тобто виплачувати напій доведеться ще два місяці після того, як він закінчиться.

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Аналогічні умови діють і на м’ясні делікатеси. Зокрема, набір mini Jamon Serrano Argal із дошкою та ножем за 2299 грн пропонують оформити трьома платежами по 766 грн.

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Також «дольками» можна придбати елітний алкоголь: зокрема, пляшку коньяку «Ужгород» (0,5 л) за 1199 грн пропонують виплачувати частинами по 400 грн на місяць.

Коньяк можна купити з оплатою трьома частинами скриншот

Нагадаємо, традиційний сезон масштабних осінніх розпродажів – «Чорна п’ятниця» – цьогоріч припадає на 27 листопада, проте більшість українських ритейлерів запускають акційні пропозиції заздалегідь і розтягують їх на цілий тиждень.

До слова, у період розпродажів до Чорної п’ятниці в Україні зростає ризик стати жертвою інтернет-шахраїв. Зловмисники використовують привабливі знижки, підроблені сайти магазинів і фішингові посилання, щоб виманювати гроші та конфіденційну інформацію банківських карток.