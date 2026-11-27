У четвер, 26 листопада 2026 року депутати Київради ініціювали звільнення очільника Деснянської РДА Максима Бахматова. Відповідне звернення вони подали на пленарному засіданні міському голові, Віталію Кличку. Про це повідомляє «Главком».

Серед причин, вказуються звернення мешканців району, і ветеранської спільноти зокрема. Враховуючи те, що за кадрове наповнення у РДА відповідає виключно Офіс президента, мер розпорядився підготувати офіційне звернення Київради до глави держави щодо необхідності звільнити Бахматова.

Питання про необхідність звільнення очільника Деснянської РДА Максима Бахматова підняв депутат Київради від УДАРу Дмитро Білоцерковець. Взявши слово на пленарному засіданні, він розповів, що ініціювати звільнення Бахматова мають бажання депутати міськради від Деснянського району.

«З моменту призначення головою РДА Бахматова спостерігається критична ситуація у взаємовідносинах керівництва Деснянського району Києва з мешканцями і громадськістю, ветеранами і колективами. Навіть Уповноважений у справах ветеранів міста Києва звертався до мене відносно неадекватної поведінки пана Бахматова», - розповів Дмитро Білоцерковець.

Депутат додав, що повноцінних або системних відносин голови РДА з громадою немає. Натомість є низка конфліктів. Управлінські якості Бахматова низькі, через що під сумнівом перебуває й саме виконання ним обов'язків голови району.

Кличко відповів, що як би абсурдно це не звучало, але звільнення чи призначення голів районів зараз є компетенцією вищого керівництва держави.

«Я прошу підготувати офіційне звернення Київради до глави держави щодо необхідності звільнити Бахматова, – резюмував Віталій Кличко.

❗️Депутати Київради ініціюють звільнення голови Деснянської РДА Максима Бахматова Причиною стали скарги мешканців, ветеранів та претензії до роботи адміністрації під час війни. Також поліція розслідує інцидент із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко, яку Бахматов намагався силоміць виштовхати із зали. Віталій Кличко доручив підготувати звернення до президента, який має повноваження звільняти голів РДА. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Зауважимо, що це вже друге звернення Київради до Офісу президента. 6 листопада депутати Київської міської ради ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнити голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максима Бахматова. Відповідне рішення було прийняте на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 69 депутатами. Підставою для звернення став інцидент із застосуванням фізичної сили з боку голови районної державної адміністрації, що стався 27 серпня 2025 року у приміщенні Деснянської РДА. Під час відкритої зустрічі з мешканцями району Максим Бахматов, призначений на посаду розпорядженням президента України, у прямому етері перешкоджав роботі депутатки Київради, заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, застосувавши фізичний тиск.

Нагадаємо, на початку березня 2026 року голова Деснянської РДА Максим Бахматов поширив інфографіку з «неформальними порадами» щодо проїзду аварійним мостом Патона — зокрема, водіям рекомендували тримати двері розблокованими, вікна відчиненими та відстебнути паски безпеки. У КМДА ці матеріали офіційно назвали фейком і закликали містян користуватися виключно офіційними повідомленнями на ресурсах КМДА та комунальних підприємств столиці.