Цих вихідних, 28-29 листопада, у Києві відбудеться низка яскравих культурних подій. Поціновувачів музики та театру чекають перший українськомовний показ легендарної рок-опери «Ісус Христос – Суперзірка», іронічна вистава «Бука» в театрі «Золоті ворота» та великий концерт «Братів Гадюкіних». Для тих, хто планує відвідати музеї, столичні галереї пропонують персональні виставки Анатолія Криволапа та Євгенія Щукіна.

«Главком» зібрав найцікавіші мистецькі, музичні та театральні події 28-29 листопада, які варто відвідати.

Зміст

Концерти

Концерт гурту «Брати Гадюкіни»

Український рок-гурт «Брати Гадюкіни» виступить у Києві в межах туру «Плюс» після повернення на сцену в оновленому складі.

Коли: 29 листопада, 19:00.

Місце проведення: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А.

Концерт гурту «Гайдамаки»

Український рок-гурт «Гайдамаки» виступить у Києві з програмою, у якій народні мелодії поєднуються з роком, ска, регі та балканськими мотивами. На слухачів чекає вечір живого звуку та знайомі українські мотиви в авторських драйвових аранжуваннях.

Коли: 29 листопада, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Концерт гурту Mnishek

Київський рок-гурт Mnishek поєднує сучасний поп-рок, гітарні рифи та емоційну подачу. На концерті музиканти представлять авторську програму, до якої увійшли нові композиції та вже відомі пісні про внутрішні суперечності, почуття та самоіронію.

Коли: 29 листопада, 19:00.

Місце проведення: Garnison Military Pub, вул. Хрещатик 15/4, 15/4.

Виставки

Благодійна виставка «І наснилось мені»

У Молодому театрі відкрилася благодійна виставка сучасного українського мистецтва «І наснилось мені», реалізована спільно з Батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.

Експозиція об’єднує роботи 24 українських художників та художниць, присвячені темам дому, виснаження, втрати, любові й надії. Усі представлені твори можна буде придбати, а 100% виручених коштів спрямують на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем для 3-ї ОШБр. Загальна мета збору – 1 млн грн.

Коли: з 13 листопада.

Місце проведення: фойє камерної сцени Молодого театру (вул. Прорізна, 17).

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Прихисток уяви»

Виставка присвячена ролі мистецтва та уяви в емоційному розвитку дитини. В основі проєкту ідея, що уява допомагає дитині пізнавати світ, осмислювати власний досвід і проживати емоції, а гра й творчість дозволяють виразити те, для чого ще складно знайти слова.

В експозиції представлені живопис, графіка, колажі, мозаїка, кераміка, скульптура та фотографія українських художників різних поколінь, серед яких Марія Примаченко, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Чічкан, Олексій Сай, Роман Мінін. Хоча ці твори створені переважно для дорослого глядача, їх об'єднують свобода художнього мислення й гра з образами, які споріднюють їх зі світом дитячої уяви.

Проєкт реалізований разом із мережею просторів психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни, «Твій». Тому особливе місце в експозиці посідає творчість дітей, які відвідують ці простори. Поруч з малюнками, браслетами, аудіо- та відеоматеріалами – дитячі стільці та іграшки, а також історії психологів.

Коли: з 11 листопада по 13 грудня 2026 року.

Де: Київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

Музичний вечір «Вогонь і вино Бессарабії»

Гурт Babuci & Brothers презентує нову програму, у якій поєднуються темперамент Балкан, самобутність української Бессарабії та ромські музичні традиції.

На слухачів чекає вечір живого звучання – від запальних танцювальних ритмів до чуттєвих південних мелодій.

Коли: 28 листопада, 18:00.

Місце проведення: Циганський театр «Романс», пр-т Перемоги, 38.

Театри

Рок-опера «Ісус Христос – Суперзірка»

Понад півстоліття тому Ендрю Ллойд Веббер і Тім Райс створили твір, що назавжди змінив уявлення про музичний театр. Jesus Christ Superstar підкорила Бродвей, Вест-Енд і сцени по всьому світу, ставши однією з найвиконуваніших рок-опер в історії.

Київська опера представляє ліцензійний показ цієї легендарної рок-опери за домовленістю з LW Entertainment – вперше у Києві та вперше в Україні – українською мовою.

Коли: 28-29 листопада о 17:00.

Місце проведення: Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету),вул. Межигірська, 2.

Вистава «Ляльковий дім»

Вистава «Ляльковий дім – це глибока психологічна драма про вихід людини з пастки ілюзій, руйнування нав'язаних суспільством ролей та пошук власної ідентичності. Постановка режисерки Юлії Лобановської майстерно адаптує класичний шедевр Генріка Ібсена під сприйняття сучасного глядача.

У центрі історії – Нора Хельмер, зразкова дружина та мати трьох дітей. Її чоловік Торвальд отримав посаду директора банку, тож родина нарешті здобула фінансовий добробут та ідеальний соціальний статус. Торвальд обожнює Нору, але ставиться до неї як до милої «іграшки чи слухняної ляльки, повністю контролюючи її життя.

Проте Нора приховує таємницю: кілька років тому, коли чоловік смертельно хворів, вона таємно взяла великий борг та підробила підпис батька, щоб оплатити його лікування. Коли шантажист Крогстад загрожує викрити цей злочин, ідеальний фасад родини руйнується.

Замість підтримки та вдячності від чоловіка за порятунок життя, Нора стикається з жорстоким егоїзмом, осудом та панікою Торвальда через ризик втратити репутацію. Це прозріння змушує героїню зрозуміти, що весь її шлюб був лише красивим макетом – «ляльковим домом.

Коли: 28 листопада, 16:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Поетична драма «Маруся Чурай»

Історичний роман у віршах видатної Ліни Костенко про легендарну українську поетесу Марусю Чурай вперше інсценізований у Національній опереті України. Інсценізація ліро-епосу «Маруся Чурай» – своєрідна відповідь українських митців на естетичний запит сучасного суспільства про єдину можливість духовного відродження нації, як порятунку, як збереження української ідентичності.

Завдяки точності змалювання авторкою цілої епохи, роман «Маруся Чурай» став, по суті, художньою енциклопедією історії українського народу ХVII століття.

Коли: 28 листопада, 17:00.

Місце проведення: Театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Бука»

Іронічна сповідь сучасної жінки, яка виросла на казках про принцес, але в реальності зіткнулася з комуналкою, кредитками та тиском суспільних очікувань бути «ідеальною».

Головній героїні 35, у неї немає замку, зате є диплом філософині, дивна сусідка й потреба нарешті чесно сказати: «Мені набридло».

Через сатиру й самоіронію вистава досліджує, як нав’язані ролі та стереотипи заважають залишатися собою. Це відверта розмова про право на власні провали, мрії та живі емоції без штучної глянцевості.

Коли: 29 листопада, 18:00.

Місцепроведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.