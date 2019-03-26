27 березня у Києві сніжитиме



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Потепління у столиці очікується з 29 березня

У Києві у середу, 27 березня, очікується мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Загалом у столиці буде хмарна погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Уночі 28 березня також очікується невеликий мокрий сніг.

28-29 березня у столиці мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу; вдень 28 березня 6-8° тепла, 29 березня близько 10°.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що з п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів.

За її прогнозом, у Києві завтра, 26 березня, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, до +7 градусів. У середу, 27 березня, похолодає до +4 градусів, ймовірний мокрий сніг. У четвер буде без опадів, а в суботу-неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12+15 градусів.

«Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа в Україні буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями. А найбільш комфортними - вихідні, субота та неділя», - підсумувала синоптик.

Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.