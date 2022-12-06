Мокрий сніг та дощ: якою буде погода 6 грудня

У Києві опадів не передбачається

У вівторок, 6 грудня, у західних регіонах вдень вже очікується мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За прогнозами синоптиків, 6 грудня у західних областях вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від -1 до +4 градусів. На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі -6...-11 градусів нижче нуля, у східних областях до -14 морозу, на півдні країни -3...-8 градусів, вдень від 4 градусів морозу до 1 тепла, на півдні Одещини +2...+7 градусів.

В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У столиці 6 грудня буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 9 до 11 градусів морозу, вдень -2...-4 градуси.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.