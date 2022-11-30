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Сніг випаде у північних областях: прогноз погоди на 30 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сніг випаде у північних областях: прогноз погоди на 30 листопада
У Криму очікується 5-10° тепла
фото ілюстративне

У західних та північних регіонах на дорогах місцями ожеледиця

У середу, 30 листопада, в Україні буде хмарно, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій країні мінлива хмарність, без опадів. Лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.

Сніг випаде у північних областях: прогноз погоди на 30 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Україна прогноз погоди

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