Сніг випаде у північних областях: прогноз погоди на 30 листопада

У західних та північних регіонах на дорогах місцями ожеледиця

У середу, 30 листопада, в Україні буде хмарно, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій країні мінлива хмарність, без опадів. Лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.