Головна Київ Новини
search button user button menu button

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

У галереї мистецтв «Лавра» працює виставка Антона Логова «Уява», більшість робіт якої написані художником в умовах блекауту, без світла та тепла

Цими вихідними в Києві запланована низка цікавих подій. Зокрема, у Музеї історії Києва відкривається велика ретроспектива картин легендарного Івана Марчука. Для тих, хто любить оперу, у Палаці «Україна» співатиме Людмила Монастирська, у Мистецько-концертному центрі ім. Івана Козловського відбудеться вечір пісень Ігоря Поклада, а Палац Спорту прийматиме восьмигодинну дискотеку «Ітс май лайф».

«Главком» зібрав найкращі локації, щоб ваші вихідні 14-15 березня були максимально цікавими.

Зміст

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 1

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 2

Український Парнас – місце, де переплелися долі непересічних жінок родин Косачів, Лисенків, Старицьких. «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких» – це спроба розділити колективний портрет на індивідуальні біографії й побачити, як формувалася жіноча суб’єктність у модерній Україні.

Цей виставковий проєкт охоплює період другої половини ХІХ – початку ХХ століття, коли відбувалося становлення жіночих особистостей Парнасу в умовах імперських утисків на Наддніпрянській Україні, з одного боку, і загального домінування гендерних наративів патріархального суспільства, з іншого. Це був час, коли жіноцтву доводилося виборювати право на освіту та власне місце у суспільстві.

Проєкт розгортається через конкретику – фотографії, листування, щоденникові фрагменти, особисті речі з фондової колекції музею. Історії жінок із родин Лисенків-Старицьких – це історії про жіночу солідарність, підтримку, про культурну відповідальність і внутрішню свободу. Проєкт пропонує подивитися на кінець ХІХ століття не як на «далеку епоху», а як на момент, коли українські жінки вже формували власну модерність.

Коли: виставка триватиме до 14 квітня. Презентація проєкту: 12 березня о 17:00, вхід на презентацію вільний.

Місце проведення: Меморіальний будинок Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93.

Виставка Антона Логова «Уява»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 3

В експозиції, що відкрилася в галереї мистецтв «Лавра», демонструють роботи художника, створені за останні три роки. Більшість з них – зимові пейзажі Києва, в яких художник переосмислює сьогодення, знаходить світло та надію навіть у складні часи. На виставці «Уява» Антона Логова представлені 35 картин 2024-2026 років.

Як зізнається художник, попри складну ситуацію, ця зима стала для нього надихаючою. Хоч і часто працював в умовах блекауту, без світла і тепла. При цьому втілюючи на полотні оптимізм, ніжність та любов до життя.

«Одна з робіт – це зображення двору, де я мешкаю на Виноградарі. Дорога, будинки навпроти і лінійна графіка електромереж, – розповів «Вечірньому Києву» Антон Логов. – Вона має назву «Київський вечір. Шлях до весни». Там зображений напіврозталий сніг, вздовж дороги крокують маленькі фігурки людей, стомлених від зими. Суворий пейзаж, який поступово трансформується у весняний.

Коли: до 30 березня, графік роботи: вівторок-субота 12:00 – 18:00.

Місце проведення: галерея мистецтв «Лавра», провулок Лаврський, 7б.

Театри

Вистава «Чикаго»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 4

У Київському національному академічному театрі оперети пройде вистава «Чикаго». Легендарний мюзикл Джона Кандера «Чикаго». Для когось це історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас, це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності.

На глядачів чекає захоплюючий сюжет, яскраві соло та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років минулого століття.

Коли: 14-15 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Моновистава «Можна я просто посиджу?»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 5

Авторка ідеї та виконавиця головної ролі Олена Кравець пропонує глядачам п’ять героїнь, а отже і п’ять історій. Різні характери та ситуації, але кожна дарує переродження. Героїні моновистави ніби запрошують глядача впізнати себе в своїх історіях, почути власні запитання і, можливо, знайти відповіді. Терапевтичність та життєствердність – те, що робить спектакль особливо потужним. Режисером моновистави є Олена Коляденко.

Коли: 14 березня 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Лісова пісня»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 6

«Лісова пісня» – це історія про кохання, свободу і вибір між мрією та буденністю. Мавка – голос природи й душі, Лукаш – людина зі світу правил і обмежень. Їхня зустріч – це зіткнення двох світів, яке змінює обох назавжди.

«Лісова пісня» – про те, чи здатна людина залишитися вірною собі, навіть коли реальність не приймає її мрій.

Коли: 14 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

Вистава «Ніч у Лісабоні»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 7

«Ніч у Лісабоні» – це не детектив, але тут є таємниця. Це не мелодрама – але тут є кохання. Це не хроніка війни – але тут є втеча, переслідування і погоня за шансом.

У нічному портовому місті Лісабон у розпал Другої світової війни серед блукаючих тіней вигнанців, безпритульних і тих, хто втратив дім, розгортається щемка історія про втечу, любов і втрату. Герой-оповідач, німецький емігрант без документів, зустрічає в порту загадкового чоловіка. Той пропонує надзвичайну угоду: віддати йому візу до Америки, паспорти та квитки на пароплав – усе, що необхідно для порятунку. Єдина умова – вислухати його історію протягом однієї ночі. Отже, він – чоловік без імені. Вона – жінка, яку забирає доля. Попереду – корабель, що пливе в Америку. За спиною – згорілий світ, війна, втеча. Але між цим усім – коротка ніч, що стає сповіддю.

За одну ніч він переповідає незнайомцю свою історію – ніби вперше і востаннє. Історію про кохання, яке сильніше за паспорти. Про війну, яка не залишає вибору. Про надію, яка народжується саме вночі, про долю двох людей, що намагаються вирватися з пекла війни, втрачаючи все, крім віри в кохання. Ця вистава не про втечу, а про любов, біль, пам’ять. Ніч триває недовго, але її вистачає, щоб прожити ціле життя.

У час, коли українці переживають війну, розлуки, евакуації, втрати та окупацію, «Ніч у Лісабоні» набуває особливого значення та звучання. Це не лише історія минулого – це дзеркало сучасності. Через постановку Донецький театр (м. Маріуполь) говорить про втрату батьківщини, біль і силу, про любов, яка тримає навіть тоді, коли руйнується світ, і втрату, про вибір, що змінює життя, і про людяність, про ціну, яку люди платять за шанс на свободу.

Коли: 14 березня, 18:00.

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Концерти

Людмила Монастирська у Палаці «Україна»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 8

14 березня на головній сцені країни відбудеться подія, яку не варто пропускати поціновувачам високого мистецтва. Людмила Монастирська, яку світова критика вже давно охрестила «найкращою Аїдою сучасності», дасть великий сольний концерт у Києві.

Це можливість почути примадонну вдома: одразу після цього виступу вона вирушає підкорювати нью-йоркську Metropolitan Opera та аргентинський Teatro Colón.

У програмі вечора — шедеври світової класики, які стали візитівками співачки на найкращих сценах планети. Монастирська співатиме під акомпанемент Симфонічного оркестру Національної опери під керівництвом Миколи Дядюри. Також обіцяють зіркових гостей, чиї імена поки не розголошуються.

Коли: 14 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Мелодія, що назавжди з нами. Вечір пісень Ігоря Поклада

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 9

Є пісні, які ми знаємо напам'ять з дитинства, навіть не замислюючись, хто їх написав. «Чарівна скрипка», «Ой, на горі два дубки», «Дика качка» – це все він, Ігор Поклад. Людина, чия музика давно стала частиною нашого коду.

В Арт-Центрі Національної оперети відбудеться концерт, на якому лунатимуть легендарні мелодії Поклада – того самого композитора, який ще за життя став легендою., його називали «голосом ніжності» цілої епохи.

У затишній атмосфері камерної сцени оживуть мелодії з кінофільмів та вистав, які ми любимо. Композитор та опермейстер, Герой України Ігор Поклад є автором понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

Коли: 14 березня, 16:00.

Місце проведення: Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського, вул. Хрещатик, 50Б.

Велика дискотека «Ітс май лайф» та Muzvar Awards

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 10

Після двох аншлагів дискотека «Ітс май лайф» переїжджає на головну арену країни у Палаці Спорту. Це буде восьмигодинний марафон для тих, хто сумував за хітами 80-х, 90-х та «нульових».

Цього разу шоу об’єднали з музичною премією Muzvar Awards, тож програма максимально насичена. День почнеться о 14:00 із «зіркової доріжки» та церемонії нагородження. На сцені чекайте як молодих артистів (MamaRika, Юля Юріна, «Хамермани»), так і справжніх легенд: Іво Бобула, Віктора Павліка, Марію Бурмаку та EL Кравчука.

Сама дискотека стартує о 18:00 – за пультом DJ Sanya Dymov та DJ DISCTRL, а на сцені балет Genius.

Таймінг дня:

  • 14:00 – Відкриття дверей та Star Carpet;
  • 16:00 – Блок премії Muzvar Awards;
  • 18:00 – 22:00 – Кульмінація: Велика дискотека «Ітс май лайф».

Коли: 14 березня, 14:00-22:00.

Місце проведення: Палац спорту, площа Спортивна, 1.

Італійська музика при свічках

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 11

Якщо ви скучили за теплом та атмосферою Середземномор'я, цей вечір – саме те, що треба. Гурт Urban Gypsy готує затишну програму, де кожна нота пахне апельсинами, морем та італійською свободою.

Чому варто піти:

  • Легендарні хіти: Ви почуєте улюблені пісні 60–90-х років – від драйвової Volare та Felicitа до чуттєвих Caruso та Ti Amo.
  • Унікальне звучання: Музика, що колись лунала у культових фільмах та на вуличках Рима, отримає нове життя завдяки джазовим акордам та фірмовому «циганському шарму» колективу.
  • Атмосфера: Концерт при свічках додасть вечору особливої романтики.

Це подія для тих, хто хоче послухати справжню Італію не просто вухами, а серцем.

Коли: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Місце проведення: 15 березня, 18:00.

Стендапи

Підпільний стендап в електричці

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 12

Коли ви останній раз сміялись в потязі? Над тисячним жартом про курочку у фользі? З молодого студента що через незнання купив 37-ме місце у плацкарті? Підпільний стендап, «Укрзалізниця» та фонд «Повернись живим», подарують купу нових приводів.

Стендап-електричка стартує вдруге, щоб допомогти війську. Всі гроші з квитків підуть на підтримку збору «Гранатомед» на гранатомети для війська.

Смійтеся, відпочивайте та донатьте під стукіт колес. На маршруті прямування вас смішитимуть: Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Антон Стенюк та Василь Байдак. Бронюйте квитки завчасно, адже електричка не гумова.

Коли: 14 березня, 17:30 - 19:20. Глядачів просять не запізнюватися – електричка відправляється рівно о 17:30.

Місце проведення: Залізнична станція Святошин (біля метро Святошин), платформа №1.

Стендап Андрія Чорновола «Хто ти в контактах?!»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня фото 13

У неділю відбудеться стендап-імпровізація, де жарти народжуються тут і зараз, а кожен глядач може стати частиною шоу. На сцені працюватимуть Ануар Айяд, Раміль Янгулов та запрошений гість Андрій Чорновол.

«Жодного сценарію. Жодної підготовки. Жодних меж. Лише момент, енергія залу і сміх, який неможливо повторити», – інтригують організатори.

Глядачів чекає комедія, яка створюється безпосередньо у залі за максимальної взаємодії з публікою, де репліки глядачів можуть стати частиною шоу.

Виступ зніматиметься для YouTube, тож купуючи квиток, ви автоматично даєте згоду на зйомку – і цілком можливо, саме ви потрапите в кадр і в історію цього вечора.

Коли: 15 березня, 17:00.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12

Теги: вихідні стендап концерт столиця виставка театр музеї відпочинок Київ вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зелені зони чи черговий ЖК: на чиєму боці Кличко?
Зелені зони чи черговий ЖК: на чиєму боці Кличко? Столиця
3 березня, 12:00
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 лютого, 23:40
Загалом питання заробітків Текучев називає дуже болючим «для будь-якого актора, який зараз працює в українському театрі»
«Це нечесно». Актор театру Лесі Українки оцінив гонорари колег, яких адміністрація запрошує зі сторони 
18 лютого, 23:40
Киянку протягом року неодноразово карали за домашнє насильство – як фізичне, так і психологічне
Антисанітарія та відсутність їжі: киянка отримала підозру за нехтування потребами дитини
20 лютого, 14:46
Смертельна ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві
Смертельна ДТП на Старокиївській: 22-річна водійка отримала 11 років ув'язнення
23 лютого, 15:04
Із серпня 2023 року Ближні печери були закриті для відвідувачів
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
25 лютого, 12:36
Частини російського штурмовика Су-25, збитого над Київщиною наприкінці лютого 2022 року, в Музеї авіації. Літак, упавши, розвалився на частини, і їх розібрали кілька музеїв
«Продам «шахед», недорого!» У приватні колекції потрапляють воєнні трофеї, що повинні бути в музеях – експерти
26 лютого, 21:59
Ліквідація наслідків ворожої атаки у ніч на 6 червня на коліях метро
Соратник Кличка пропонує столичних комунальників прирівняти до військових
1 березня, 22:59
Борис Джонсон вчився співати пісню про «Пса Патрона»
Борис Джонсон заспівав пісню «Пес Патрон» на вокзалі у Києві (відео)
2 березня, 16:05

Новини

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
У Переяславі під час пожежі у власній квартирі загинув 80-річний чолові
У Переяславі під час пожежі у власній квартирі загинув 80-річний чолові

Новини

Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua