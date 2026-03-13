Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня

У галереї мистецтв «Лавра» працює виставка Антона Логова «Уява», більшість робіт якої написані художником в умовах блекауту, без світла та тепла

Цими вихідними в Києві запланована низка цікавих подій. Зокрема, у Музеї історії Києва відкривається велика ретроспектива картин легендарного Івана Марчука. Для тих, хто любить оперу, у Палаці «Україна» співатиме Людмила Монастирська, у Мистецько-концертному центрі ім. Івана Козловського відбудеться вечір пісень Ігоря Поклада, а Палац Спорту прийматиме восьмигодинну дискотеку «Ітс май лайф».

«Главком» зібрав найкращі локації, щоб ваші вихідні 14-15 березня були максимально цікавими.

Зміст

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких»

Український Парнас – місце, де переплелися долі непересічних жінок родин Косачів, Лисенків, Старицьких. «11 жінок із роду Лисенків-Старицьких» – це спроба розділити колективний портрет на індивідуальні біографії й побачити, як формувалася жіноча суб’єктність у модерній Україні.

Цей виставковий проєкт охоплює період другої половини ХІХ – початку ХХ століття, коли відбувалося становлення жіночих особистостей Парнасу в умовах імперських утисків на Наддніпрянській Україні, з одного боку, і загального домінування гендерних наративів патріархального суспільства, з іншого. Це був час, коли жіноцтву доводилося виборювати право на освіту та власне місце у суспільстві.

Проєкт розгортається через конкретику – фотографії, листування, щоденникові фрагменти, особисті речі з фондової колекції музею. Історії жінок із родин Лисенків-Старицьких – це історії про жіночу солідарність, підтримку, про культурну відповідальність і внутрішню свободу. Проєкт пропонує подивитися на кінець ХІХ століття не як на «далеку епоху», а як на момент, коли українські жінки вже формували власну модерність.

Коли: виставка триватиме до 14 квітня. Презентація проєкту: 12 березня о 17:00, вхід на презентацію вільний.

Місце проведення: Меморіальний будинок Михайла Старицького, вул. Саксаганського, 93.

Виставка Антона Логова «Уява»

В експозиції, що відкрилася в галереї мистецтв «Лавра», демонструють роботи художника, створені за останні три роки. Більшість з них – зимові пейзажі Києва, в яких художник переосмислює сьогодення, знаходить світло та надію навіть у складні часи. На виставці «Уява» Антона Логова представлені 35 картин 2024-2026 років.

Як зізнається художник, попри складну ситуацію, ця зима стала для нього надихаючою. Хоч і часто працював в умовах блекауту, без світла і тепла. При цьому втілюючи на полотні оптимізм, ніжність та любов до життя.

«Одна з робіт – це зображення двору, де я мешкаю на Виноградарі. Дорога, будинки навпроти і лінійна графіка електромереж, – розповів «Вечірньому Києву» Антон Логов. – Вона має назву «Київський вечір. Шлях до весни». Там зображений напіврозталий сніг, вздовж дороги крокують маленькі фігурки людей, стомлених від зими. Суворий пейзаж, який поступово трансформується у весняний.

Коли: до 30 березня, графік роботи: вівторок-субота 12:00 – 18:00.

Місце проведення: галерея мистецтв «Лавра», провулок Лаврський, 7б.

Театри

Вистава «Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети пройде вистава «Чикаго». Легендарний мюзикл Джона Кандера «Чикаго». Для когось це історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас, це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності.

На глядачів чекає захоплюючий сюжет, яскраві соло та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років минулого століття.

Коли: 14-15 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Моновистава «Можна я просто посиджу?»

Авторка ідеї та виконавиця головної ролі Олена Кравець пропонує глядачам п’ять героїнь, а отже і п’ять історій. Різні характери та ситуації, але кожна дарує переродження. Героїні моновистави ніби запрошують глядача впізнати себе в своїх історіях, почути власні запитання і, можливо, знайти відповіді. Терапевтичність та життєствердність – те, що робить спектакль особливо потужним. Режисером моновистави є Олена Коляденко.

Коли: 14 березня 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Лісова пісня»

«Лісова пісня» – це історія про кохання, свободу і вибір між мрією та буденністю. Мавка – голос природи й душі, Лукаш – людина зі світу правил і обмежень. Їхня зустріч – це зіткнення двох світів, яке змінює обох назавжди.

«Лісова пісня» – про те, чи здатна людина залишитися вірною собі, навіть коли реальність не приймає її мрій.

Коли: 14 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

Вистава «Ніч у Лісабоні»

«Ніч у Лісабоні» – це не детектив, але тут є таємниця. Це не мелодрама – але тут є кохання. Це не хроніка війни – але тут є втеча, переслідування і погоня за шансом.

У нічному портовому місті Лісабон у розпал Другої світової війни серед блукаючих тіней вигнанців, безпритульних і тих, хто втратив дім, розгортається щемка історія про втечу, любов і втрату. Герой-оповідач, німецький емігрант без документів, зустрічає в порту загадкового чоловіка. Той пропонує надзвичайну угоду: віддати йому візу до Америки, паспорти та квитки на пароплав – усе, що необхідно для порятунку. Єдина умова – вислухати його історію протягом однієї ночі. Отже, він – чоловік без імені. Вона – жінка, яку забирає доля. Попереду – корабель, що пливе в Америку. За спиною – згорілий світ, війна, втеча. Але між цим усім – коротка ніч, що стає сповіддю.

За одну ніч він переповідає незнайомцю свою історію – ніби вперше і востаннє. Історію про кохання, яке сильніше за паспорти. Про війну, яка не залишає вибору. Про надію, яка народжується саме вночі, про долю двох людей, що намагаються вирватися з пекла війни, втрачаючи все, крім віри в кохання. Ця вистава не про втечу, а про любов, біль, пам’ять. Ніч триває недовго, але її вистачає, щоб прожити ціле життя.

У час, коли українці переживають війну, розлуки, евакуації, втрати та окупацію, «Ніч у Лісабоні» набуває особливого значення та звучання. Це не лише історія минулого – це дзеркало сучасності. Через постановку Донецький театр (м. Маріуполь) говорить про втрату батьківщини, біль і силу, про любов, яка тримає навіть тоді, коли руйнується світ, і втрату, про вибір, що змінює життя, і про людяність, про ціну, яку люди платять за шанс на свободу.

Коли: 14 березня, 18:00.

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Концерти

Людмила Монастирська у Палаці «Україна»

14 березня на головній сцені країни відбудеться подія, яку не варто пропускати поціновувачам високого мистецтва. Людмила Монастирська, яку світова критика вже давно охрестила «найкращою Аїдою сучасності», дасть великий сольний концерт у Києві.

Це можливість почути примадонну вдома: одразу після цього виступу вона вирушає підкорювати нью-йоркську Metropolitan Opera та аргентинський Teatro Colón.

У програмі вечора — шедеври світової класики, які стали візитівками співачки на найкращих сценах планети. Монастирська співатиме під акомпанемент Симфонічного оркестру Національної опери під керівництвом Миколи Дядюри. Також обіцяють зіркових гостей, чиї імена поки не розголошуються.

Коли: 14 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Мелодія, що назавжди з нами. Вечір пісень Ігоря Поклада

Є пісні, які ми знаємо напам'ять з дитинства, навіть не замислюючись, хто їх написав. «Чарівна скрипка», «Ой, на горі два дубки», «Дика качка» – це все він, Ігор Поклад. Людина, чия музика давно стала частиною нашого коду.

В Арт-Центрі Національної оперети відбудеться концерт, на якому лунатимуть легендарні мелодії Поклада – того самого композитора, який ще за життя став легендою., його називали «голосом ніжності» цілої епохи.

У затишній атмосфері камерної сцени оживуть мелодії з кінофільмів та вистав, які ми любимо. Композитор та опермейстер, Герой України Ігор Поклад є автором понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

Коли: 14 березня, 16:00.

Місце проведення: Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського, вул. Хрещатик, 50Б.

Велика дискотека «Ітс май лайф» та Muzvar Awards

Після двох аншлагів дискотека «Ітс май лайф» переїжджає на головну арену країни у Палаці Спорту. Це буде восьмигодинний марафон для тих, хто сумував за хітами 80-х, 90-х та «нульових».

Цього разу шоу об’єднали з музичною премією Muzvar Awards, тож програма максимально насичена. День почнеться о 14:00 із «зіркової доріжки» та церемонії нагородження. На сцені чекайте як молодих артистів (MamaRika, Юля Юріна, «Хамермани»), так і справжніх легенд: Іво Бобула, Віктора Павліка, Марію Бурмаку та EL Кравчука.

Сама дискотека стартує о 18:00 – за пультом DJ Sanya Dymov та DJ DISCTRL, а на сцені балет Genius.

Таймінг дня:

14:00 – Відкриття дверей та Star Carpet;

16:00 – Блок премії Muzvar Awards;

18:00 – 22:00 – Кульмінація: Велика дискотека «Ітс май лайф».

Коли: 14 березня, 14:00-22:00.

Місце проведення: Палац спорту, площа Спортивна, 1.

Італійська музика при свічках

Якщо ви скучили за теплом та атмосферою Середземномор'я, цей вечір – саме те, що треба. Гурт Urban Gypsy готує затишну програму, де кожна нота пахне апельсинами, морем та італійською свободою.

Чому варто піти:

Легендарні хіти: Ви почуєте улюблені пісні 60–90-х років – від драйвової Volare та Felicitа до чуттєвих Caruso та Ti Amo.

Унікальне звучання: Музика, що колись лунала у культових фільмах та на вуличках Рима, отримає нове життя завдяки джазовим акордам та фірмовому «циганському шарму» колективу.

Атмосфера: Концерт при свічках додасть вечору особливої романтики.

Це подія для тих, хто хоче послухати справжню Італію не просто вухами, а серцем.

Коли: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Місце проведення: 15 березня, 18:00.

Стендапи

Підпільний стендап в електричці

Коли ви останній раз сміялись в потязі? Над тисячним жартом про курочку у фользі? З молодого студента що через незнання купив 37-ме місце у плацкарті? Підпільний стендап, «Укрзалізниця» та фонд «Повернись живим», подарують купу нових приводів.

Стендап-електричка стартує вдруге, щоб допомогти війську. Всі гроші з квитків підуть на підтримку збору «Гранатомед» на гранатомети для війська.

Смійтеся, відпочивайте та донатьте під стукіт колес. На маршруті прямування вас смішитимуть: Настя Зухвала, Олександр Жипецький, Антон Стенюк та Василь Байдак. Бронюйте квитки завчасно, адже електричка не гумова.

Коли: 14 березня, 17:30 - 19:20. Глядачів просять не запізнюватися – електричка відправляється рівно о 17:30.

Місце проведення: Залізнична станція Святошин (біля метро Святошин), платформа №1.

Стендап Андрія Чорновола «Хто ти в контактах?!»

У неділю відбудеться стендап-імпровізація, де жарти народжуються тут і зараз, а кожен глядач може стати частиною шоу. На сцені працюватимуть Ануар Айяд, Раміль Янгулов та запрошений гість Андрій Чорновол.

«Жодного сценарію. Жодної підготовки. Жодних меж. Лише момент, енергія залу і сміх, який неможливо повторити», – інтригують організатори.

Глядачів чекає комедія, яка створюється безпосередньо у залі за максимальної взаємодії з публікою, де репліки глядачів можуть стати частиною шоу.

Виступ зніматиметься для YouTube, тож купуючи квиток, ви автоматично даєте згоду на зйомку – і цілком можливо, саме ви потрапите в кадр і в історію цього вечора.

Коли: 15 березня, 17:00.

Місце проведення: F-Bar, вул. Хорива, 25/12