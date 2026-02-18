Головна Країна Культура
«Це нечесно». Актор театру Лесі Українки оцінив гонорари колег, яких адміністрація запрошує зі сторони 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Загалом питання заробітків Текучев називає дуже болючим «для будь-якого актора, який зараз працює в українському театрі»
«Усі мають бути на однакових умовах». Павло Текучев прокоментував співпрацю двох головних конкуруючих театрів Києва

Гонорари зірок зі сторони, яких театр Лесі Українки залучає у нові проєкти, може перевищувати зарплату акторів трупи у три-п’ять разів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив актор театру Лесі Українки Павло Текучев. За його словами, сама по собі практика запрошувати зірок зі сторони потрібна для обміну досвідом, однак «має існувати чесність».

«Запрошених зірок насправді не так багато, і їхні гонорари ми знаємо, тому що це все оголошено в тендерах на сайті Prozorro. Цифри, які там зазначені, – це оплата за весь проєкт тривалістю приблизно три місяці. Тобто ми зараз будемо порівнювати зарплату за три місяці і гонорар за проєкт. Від трьох до п’яти разів може бути різниця», – пояснив Текучев.

«Усі мають бути на однакових умовах – отримувати гідну і рівну оплату, щоб не було так, що хтось залишається недооцінений, а хтось переоцінений. Якщо це проєктна вистава, для якої когось запрошують, то хай це буде проєктна вистава для всіх. Це все дуже свіжі процеси, такої практики раніше не було, тому, звичайно, ми тільки навчаємося цьому. Але хочу вірити, що завжди буде шанобливе й однакове ставлення до всіх акторів, незалежно від того, в яких театрах вони працюють і наскільки вони медійні», – наголосив актор.

Крім того, на думку Текучева, всі артисти трупи мають бути забезпечені роботою: «Це нечесно, мені здається, коли є актори, яких уже роками не залучають до роботи. Навіщо їх тоді тримати у трупі? Тоді давайте будемо чесними і казатимемо, що з ними ми далі не продовжуємо співпрацювати, щоб люди не мали надію, ніби вони щось отримають, а насправді сидять без роботи».

Загалом питання заробітків Текучев називає дуже болючим «для будь-якого актора, який зараз працює в українському театрі», тому що рівень оплати праці тут дуже низький. «Хоча Національним театрам ще трішки більше пощастило в цьому плані, аніж іншим. Я б дуже хотів, щоб рано чи пізно це питання було піднято. Звичайно, мабуть, не під час воєнних дій, коли є більш нагальні проблеми, але зрештою, рівень оплати праці працівників мистецтва має бути переглянутий», – звертає увагу співрозмовник.

Текучев зазначив, що молодому акторові дуже тяжко жити лише на зарплату в театрі, навіть зі статусом Національного, а маючи сім'ю – неможливо взагалі. «Інколи я стурбований за своїх колег, які не знімаються або мають мало знімальних проєктів. Думаю, їм дуже тяжко. Все одно ти маєш шукати щось на стороні, тому що суто на цю зарплату (в театрі – «Главком») сім'ю не прогодуєш», – запевняє актор.

До слова, восени 2025 року театр Лесі Українки і театр Франка підписали Меморандум про співпрацю для створення спільних культурних та освітніх проєктів. Павло Текучев переконаний, що ця практика є позитивною: «Сподіваюсь, що якомога більше таких співпраць буде не тільки між нашим і театром Франка, а взагалі між різними театрами. Це зараз актуально і може створити хвилю нових неочікуваних робіт. Тим паче, що зараз, завдячуючи, зокрема, театру Франка і медійним виставам на кшталт «Конотопської відьми» і не тільки, люди стали більше ходити в театр. Хотілося б, щоб вони досліджували абсолютно всі театри, щоб працювала вся театральна система».

Зазначимо, що театр Лесі Українки останніми роками почав залучати до вистав зірок зі сторони, зокрема в таких хітах, як «Отелло», «Поромник» і «Земля». За даними «Главкома», після того, як у цих виставах почали на сцену виходити запрошені актори, всередині колективу театру Лесі Українки прокотилося невдоволення: по-перше, й без того не вся трупа забезпечена роботою, а по-друге – оплата запрошених акторів значно вища.

Як повідомляв «Главком», за виставу «Земля» режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений артист України Іван Уривський отримав 403,2 тис. грн гонорару від театру імені Лесі Українки. Крім того, гонорари отримали й інші співробітники театру Франка, залучені до постановки вистави «Земля»: художник-постановник Петро Богомазов – 165,75 тис. грн; художниця з костюмів Тетяна Овсійчук – 110,5 тис. грн; актори Марія Рудинська та її чоловік, заслужений артист України Олександр Рудинський – по 90 тис. грн кожен.

Крім того, наприкінці 2024-го театр Лесі Українки представив п’єсу «Поромник», у якій головну роль грає народний артист України, зірка серіалу «Слуга народу» Станіслав Боклан. Поява відомого артиста коштувала театру 700 тис. грн ($17 тис.). Окрім Станіслава Боклана, театр Лесі Українки запросив зіграти у «Поромнику» ще сімох акторів, які не входять до трупи. Здебільшого, йдеться про ролі другого плану, які виконали діти. Тут гонорари дуже скромні – по 20 тис. грн кожному.

Також театр імені Лесі України наймав на п’єсу «Отелло» режисера Давид Петросяна (його гонорар 310,6 тис. грн) та акторів Олександра Яцентюка (винагорода 300 тис. грн), Ольгу Голдис (600 тис. грн гонорару).

Теги: зарплата гроші театр актор Павло Текучев

