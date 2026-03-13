Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Вулиця Богатирська розташована в Оболонському районі Києва
Попри поступове зростання цін на оренду в столиці, на ринку нерухомості все ще можна знайти варіанти поблизу станцій метро за прийнятною ціною. Зокрема, в Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській можна орендувати однокімнатну квартиру за 8 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Лун».
Помешкання розташоване на останньому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку типу «гостинка» з централізованим опаленням, зведеного у 1977 році.
Квартира має компактне планування: загальна площа становить 23 кв. м, з яких житлова кімната займає 12 кв. м, а кухня – 5 кв. м.
Хоча в оголошенні зазначено, що оселя здається з ремонтом, по фото помітно, що він не є свіжим: шпалери в кімнаті та коридорі мають застарілий вигляд. Проте загалом квартира охайна і укомплектована необхідними для життя меблями.
На кухні розмістився компактний гарнітур, робоча зона обладнана газовою плитою на дві конфорки. Питання гарячої води вирішене за рахунок бойлера, встановленого над кухонною мийкою.
Санвузол у квартирі суміжний. Стіни приміщення облицьовані світлою керамічною плиткою, яка візуально додає простору. Втім, деякі деталі, як-от пожовкла від часу решітка вентиляції, натякають, що ремонт у цій частині оселі робили досить давно.
У вітальні встановлено домофон та металеві вхідні двері. Також у вхідній зоні є додаткова ніша для зберігання оечей.
Однією з головних переваг цієї квартири є її розташування: до станції метро «Героїв Дніпра» можна дійти пішки за 10-15 хвилин. Окрім орендної плати, мешканцям доведеться сплачувати комунальні послуги.
Раніше «Главком» розповідав про варіант оренди на Воскресенці, де ціна за квартиру площею 30 кв. м за кілька місяців знизилася до 6 тис. грн. Також «Главком» показував бюджетну пропозицію у Солом’янському районі на бульварі Вацлава Гавела.
До слова, парламент працює над питанням податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.
Читайте також:
- Субсидія на оренду для ВПО: як витягнути житло з тіні війни
- Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
- Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко
- Оренда квартир у Києві суттєво змінилася: що відбувається із цінами на житло
- В Україні зріс попит на орендоване житло: де жити найдешевше
Коментарі — 0