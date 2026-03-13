Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Квартира на Богатирській здається в оренду за 8 тис. грн
фото: «Лун»

Вулиця Богатирська розташована в Оболонському районі Києва

Попри поступове зростання цін на оренду в столиці, на ринку нерухомості все ще можна знайти варіанти поблизу станцій метро за прийнятною ціною. Зокрема, в Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській можна орендувати однокімнатну квартиру за 8 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Лун».

Помешкання розташоване на останньому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку типу «гостинка» з централізованим опаленням, зведеного у 1977 році.

У кімнаті є невелика шафа для одягу
У кімнаті є невелика шафа для одягу
фото: «Лун»

Квартира має компактне планування: загальна площа становить 23 кв. м, з яких житлова кімната займає 12 кв. м, а кухня – 5 кв. м.

Спальне місце розташоване навпроти вхідних дверей
Спальне місце розташоване навпроти вхідних дверей
фото: «Лун»

Хоча в оголошенні зазначено, що оселя здається з ремонтом, по фото помітно, що він не є свіжим: шпалери в кімнаті та коридорі мають застарілий вигляд. Проте загалом квартира охайна і укомплектована необхідними для життя меблями.

На кухні розмістився компактний гарнітур, робоча зона обладнана газовою плитою на дві конфорки. Питання гарячої води вирішене за рахунок бойлера, встановленого над кухонною мийкою.

Кухонний гарнітур
Кухонний гарнітур
фото: «Лун»
На кухні встановлено бойлер
На кухні встановлено бойлер
фото: «Лун»
Холодильник, пральна машина та мікрохвильовка розмістилися на кухні
Холодильник, пральна машина та мікрохвильовка розмістилися на кухні
фото: «Лун»

Санвузол у квартирі суміжний. Стіни приміщення облицьовані світлою керамічною плиткою, яка візуально додає простору. Втім, деякі деталі, як-от пожовкла від часу решітка вентиляції, натякають, що ремонт у цій частині оселі робили досить давно.

Санвузол у квартирі суміщений, у якому встановлена ванна
Санвузол у квартирі суміщений, у якому встановлена ванна
фото: «Лун»

У вітальні встановлено домофон та металеві вхідні двері. Також у вхідній зоні є додаткова ніша для зберігання оечей.

На вході до квартири встановлено металеві двері
На вході до квартири встановлено металеві двері
фото: «Лун»
Додаткова ніша для зберігання речей у вхідній зоні
Додаткова ніша для зберігання речей у вхідній зоні
фото: «Лун»

Однією з головних переваг цієї квартири є її розташування: до станції метро «Героїв Дніпра» можна дійти пішки за 10-15 хвилин. Окрім орендної плати, мешканцям доведеться сплачувати комунальні послуги.

Вулиця Богатирська розташована в Оболонському районі Києва, місцевості Оболонь, Петрівка. Пролягає від проспекту Степана Бандери до межі міста і до шосе на місто Вишгород. Вулиця запроєктована в 60-х роках ХX століття як дорога вздовж залізничної гілки на Київську ГЕС. Сучасна назва – з 1966 року. Забудову розпочато в середині 1970-х років. У середині 1980-х років вулицю було реконструйовано, на ній споруджені шляхопроводи на перетині з вулицями Луговою та Левка Лук'яненка, Добринінською та проспектом Степана Бандери.

Раніше «Главком» розповідав про варіант оренди на Воскресенці, де ціна за квартиру площею 30 кв. м за кілька місяців знизилася до 6 тис. грн. Також «Главком» показував бюджетну пропозицію у Солом’янському районі на бульварі Вацлава Гавела.

До слова, парламент працює над питанням податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.

Читайте також:

Теги: ціни квартира оренда Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 лютого, 19:58
За скоєне затриманому іноземцю загрожує до восьми років позбавлення волі
Затримано іноземця, який за допомогою відмичок намагався обікрасти квартиру киянки
19 лютого, 09:02
Із серпня 2023 року Ближні печери були закриті для відвідувачів
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
25 лютого, 12:36
Міст Патона у Києві є аварійним і потребує невідкладних рішень
Рух мостом Патона: застереження від влади стривожило киян
1 березня, 18:48
Під час робіт станція «Лук'янівська» працюватиме без змін у режимі роботи на обидва виходи
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
4 березня, 10:12
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Божественну літургію в трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
9 березня, 13:59
Ноутбуки можуть подорожчати майже на 40% у 2026 році
Ноутбуки можуть подорожчати майже на 40%: аналітики назвали причину
10 березня, 20:20
За даними моніторингу, найбільш забруднене повітря у Подільському районі
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
10 березня, 09:58
Іран збільшив експорт нафти попри війну та кризу в Ормузькій протоці
Криза в Ормузькій протоці зіграла на руку Ірану
11 березня, 21:35

Новини

На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
На Лівому березі столиці на маршрут вийшли нові трамваї (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів
Виїзд за кордон у статусі священника: поліція Києва викрила чергову схему для ухилянтів

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua