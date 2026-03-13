Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)

Квартира на Богатирській здається в оренду за 8 тис. грн

Вулиця Богатирська розташована в Оболонському районі Києва

Попри поступове зростання цін на оренду в столиці, на ринку нерухомості все ще можна знайти варіанти поблизу станцій метро за прийнятною ціною. Зокрема, в Оболонському районі Києва на вулиці Богатирській можна орендувати однокімнатну квартиру за 8 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Лун».

Помешкання розташоване на останньому поверсі дев’ятиповерхового панельного будинку типу «гостинка» з централізованим опаленням, зведеного у 1977 році.

У кімнаті є невелика шафа для одягу фото: «Лун»

Квартира має компактне планування: загальна площа становить 23 кв. м, з яких житлова кімната займає 12 кв. м, а кухня – 5 кв. м.

Спальне місце розташоване навпроти вхідних дверей фото: «Лун»

Хоча в оголошенні зазначено, що оселя здається з ремонтом, по фото помітно, що він не є свіжим: шпалери в кімнаті та коридорі мають застарілий вигляд. Проте загалом квартира охайна і укомплектована необхідними для життя меблями.

На кухні розмістився компактний гарнітур, робоча зона обладнана газовою плитою на дві конфорки. Питання гарячої води вирішене за рахунок бойлера, встановленого над кухонною мийкою.

Кухонний гарнітур фото: «Лун»

На кухні встановлено бойлер фото: «Лун»

Холодильник, пральна машина та мікрохвильовка розмістилися на кухні фото: «Лун»

Санвузол у квартирі суміжний. Стіни приміщення облицьовані світлою керамічною плиткою, яка візуально додає простору. Втім, деякі деталі, як-от пожовкла від часу решітка вентиляції, натякають, що ремонт у цій частині оселі робили досить давно.

Санвузол у квартирі суміщений, у якому встановлена ванна фото: «Лун»

У вітальні встановлено домофон та металеві вхідні двері. Також у вхідній зоні є додаткова ніша для зберігання оечей.

На вході до квартири встановлено металеві двері фото: «Лун»

Додаткова ніша для зберігання речей у вхідній зоні фото: «Лун»

Однією з головних переваг цієї квартири є її розташування: до станції метро «Героїв Дніпра» можна дійти пішки за 10-15 хвилин. Окрім орендної плати, мешканцям доведеться сплачувати комунальні послуги.

Вулиця Богатирська розташована в Оболонському районі Києва, місцевості Оболонь, Петрівка. Пролягає від проспекту Степана Бандери до межі міста і до шосе на місто Вишгород. Вулиця запроєктована в 60-х роках ХX століття як дорога вздовж залізничної гілки на Київську ГЕС. Сучасна назва – з 1966 року. Забудову розпочато в середині 1970-х років. У середині 1980-х років вулицю було реконструйовано, на ній споруджені шляхопроводи на перетині з вулицями Луговою та Левка Лук'яненка, Добринінською та проспектом Степана Бандери.

Раніше «Главком» розповідав про варіант оренди на Воскресенці, де ціна за квартиру площею 30 кв. м за кілька місяців знизилася до 6 тис. грн. Також «Главком» показував бюджетну пропозицію у Солом’янському районі на бульварі Вацлава Гавела.

До слова, парламент працює над питанням податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.