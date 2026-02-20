Антисанітарія та відсутність їжі: киянка отримала підозру за нехтування потребами дитини

Киянку протягом року неодноразово карали за домашнє насильство – як фізичне, так і психологічне

Жінка ігнорувала навіть рішення суду, яке зобов’язувало її пройти спеціальну програму для кривдників

У Солом’янському районі Києва 43-річна жінка опинилася під слідством через незадовільні умови проживання своєї 14-річної доньки. Лише після офіційної підозри від правоохоронців матір нарешті прибрала вдома та купила дитині продукти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як з’ясували ювенальні прокурори, дівчинка тривалий час жила в умовах повної антисанітарії. Квартира була завалена брудним одягом, у кімнатах панував стійкий сморід, а в холодильнику не вистачало елементарної їжі.

За словами прокурорів, поведінка матері була не просто неохайністю, а злісним ігноруванням потреб дитини. Жінку протягом року неодноразово карали за домашнє насильство – як фізичне, так і психологічне. Щобільше, вона ігнорувала навіть рішення суду, яке зобов’язувало її пройти спеціальну програму для кривдників.

Квартира, у якій проживає родина фото: Київська міська прокуратура

Через постійний тиск і життя в нелюдських умовах стан дівчинки серйозно погіршився. Лікарі та психологи зафіксували:

нестабільний психологічний стан;

підвищений рівень тривожності;

гострі емоційні реакції на оточення.

Жінці повідомили про підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки). Лише після візиту правоохоронців та вручення підозри жінка привела квартиру до ладу. Тепер її долю вирішуватиме суд. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі столиці винесли вирок 44-річній киянці, яка систематично чинила психологічне насильство над своєю 64-річною матір’ю. Суд призначив жінці покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Конфлікти у родині мали регулярний характер. 64-річна киянка неодноразово зверталася до поліції через агресивну поведінку доньки. Як з'ясувалося, порушниця у стані алкогольного сп’яніння постійно влаштовувала скандали, принижувала матір та використовувала нецензурну лайку.

Раніше у Деснянському районі столиці правоохоронці викрили 36-річну жінку, яка систематично катувала свого дев'ятирічного сина. Дитина була змушена спати у туалеті та терпіти жорстокі знущання, які мати називала «методами виховання».