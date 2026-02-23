Смертельна ДТП на Старокиївській: 22-річна водійка отримала 11 років ув'язнення

Смертельна ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві

Сьогодні, 23 лютого 2026 року, Голосіївський районний суд оголосив вирок у резонансній справі про нічну аварію на вулиці Старокиївській. 22-річну киянку визнано винною у вчиненні смертельної дорожньо-транспортої пригоди внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві.

«Жінка, якій на момент аварії було 20 років, керувала автомобілем Audi у стані алкогольного сп’яніння. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Toyota, в результаті ДТП загинули 40-річний водій та його 39-річний пасажир», – повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що винуватиця ДТП сіла за кермо за кілька хвилин до аварії. До цього автомобілем керував її знайомий, який на момент аварії був пасажиром. У прокуратурі наголосили, що за рішеннями судів і чоловік, і жінка були позбавлені права керувати транспортними засобами через притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після скоєння ДТП водій Audi разом з пасажиром поїхали до приватної лікарні, звідки втекли, та згодом їх затримали.



Вироком Голосіївського районного суду Києва 22-річну мешканку Києва визнано винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, яке спричинило загибель кількох людей та невиконанні попереднього рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом.

Згідно з рішенням суду, винуватиця аварії проведе 11 років за ґратами; також їй на 10 років заборонили сідати за кермо. Її пасажира засуджено до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Також обвинувачена має компенсувати 5,3 млн грн рідним загиблих у ДТП.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська сталося зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Аварія за участю двох автівок сталась 14 листопада близько 20:00 години. Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Водійка «Ауді» з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

