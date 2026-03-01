Соратник Кличка пропонує столичних комунальників прирівняти до військових

Ліквідація наслідків ворожої атаки у ніч на 6 червня на коліях метро

Валентин Мондриївський: «Комунальники – реальні герої»

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський вважає за необхідне надати працівникам міських комунальних служб статус, рівноцінний статусу військових захисників. В інтерв’ю «Главкому» він заявив, що в умовах постійних викликів, з якими стикається сучасний мегаполіс, комунальники проявляють справжній героїзм, забезпечуючи життєдіяльність міста під обстрілами.

«У нас працює величезна кількість комунальників, вони – реальні герої. У тих умовах і за тих викликів, в яких живе мегаполіс, я б їх до рівня наших військових захисників прирівняв», – сказав Мондриївський.

Нагадаємо, 14 січня у Києві під час розвантаження генераторного обладнання для забезпечення теплопостачання житлових будинків загинув співробітник комунального підприємства «Київтеплоенерго».

25 січня 2026 року, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня.

30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго».