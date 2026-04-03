Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 квітня

5 квітня у Києві пролунають хіти Миколи Мозгового на великому концерті пам’яті видатного маестро

У перші вихідні квітня столиця пропонує зануритися в атмосферу відродження та щирих почуттів. На киян чекають дивом врятовані роботи Анжеліки Рудницької, містична історія гріха та очищення у виставі «Острів любові», драйвовий вайб єдності на концерт-вечірці Mr.DiVibe Svitlo Ye та вечір безсмертних хітів Миколи Мозгового.

«Главком» підготував добірку подій на 4-5 квітня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Зміст

Музеї

Виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»

У столичному просторі «Цінності» презентували експозицію «Великодній Сад» художниці та волонтерки Анжеліки Рудницької. Глядачі можуть побачити понад 40 унікальних робіт, виконаних у авторській голковій техніці.

Особливістю виставки є історія частини полотен: вони пережили російську окупацію в Херсоні. Картини зберігалися у закритому підвалі, який згодом виявився замінованим. За словами Анжеліки Рудницької, те, що вони вціліли і повернулися до Києва – справжнє диво. Тепер ці роботи стали частиною камерного великоднього проєкту.

В основі експозиції – цикл «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка». Це не буквальне відтворення народних орнаментів, а сучасна інтерпретація архаїчних символів. Художниця використовує власну техніку, що додає роботам об’єму та особливої фактурності.

Анжеліка Рудницька розповіла, що створення нової роботи до Великодня стало її окремою особистою традицією. Щороку художниця намагається осмислити символ писанки по-новому – через нові образи, настрої та власний стан. За її словами, цього року процес дається непросто через складний емоційний контекст, однак ідеї вже з’являються, і нова робота ще може народитися до свята.

Коли: до 16 квітня, з 10.00 до 20.00.

Місце проведення: простір «Цінності», вул. Володимирська, 69.

Виставка «Диспаратес»

З нагоди 280-ї річниці від дня народження іспанського художника Франсіско Гої Музей Ханенків уперше представить в Україні знамениту серію гравюр «Диспаратес» (Los Disparates).

Виставка складатиметься з трьох взаємопов’язаних частин: творів Гої, 23-метрового розпису від харківської дитячої артстудії Aza Nizi Maza, у якому серію Гої переосмислено як сновидіння про дорослішання вигаданої підлітки Франциски Талан, а також текстових рефлексій сучасних авторок, створених у межах відкритого опенколу.

«Творчість Гої відкриває простір для дискусій. Хто він? Проявник патологічного насилля, що панує в світі, критик суспільства, який використовує наслідки катаклізмів як матеріал для творчості? Друг примар і чудовиськ, приборкувач мороку або той, хто прагнув об’єднати людей усіх часів в одному безперервному карнавалі? Немає однієї безпомильної відповіді», – зазначають кураторки виставки.

Коли: 3 квітня – 26 липня 2026 року.

Місце проведення: Музей Богдана і Варвари Ханенків, вул. Терещенківська,15-17.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Батько»

У спокійному розміреному житті Андре починають відбуватись дивні речі. Одного дня він помічає, що його старша донька Анна поводить себе підозріло – надто часто кардинально змінює свої життєві плани та плутає факти, в яких він впевнений. Ще й переконує, що це з ним щось не так. Можливо, спадкоємиця задумала витурити його з рідного дому та забрати квартиру собі, тому й намагається його обдурити.

Буденність видозмінюється, ховаючи правду все далі. Життєві факти незрозуміло переплітаються, відчуття часу працює інакше, а свідомість більше не владна охопити все це. Андре говорить з донькою про її від’їзд до коханого чоловіка, а потім в дім заходить незнайомець і каже, що вони з Анною вже 10 років у шлюбі. Чекайте. Хто цей чоловік? До кого тоді їде Анна? Що з цього правда? І чому донька щоразу поводиться з ним інакше, а її чоловік змінює обличчя? Дивні речі в житті Андре стає все важче відрізнити від реальності. То що насправді відділяє його від істини? Відповіді на всі питання криються у доволі поширеному явищі, зустрітись з яким має ризик кожен з нас.

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25

Вистава «Острів любові»

…Як же хочеться дихати, хочеться кинутись із тісного човна і безкраїми руками обійняти всю безкраю воду.

Чи існує гріх насправді, чи це тільки наша уява? Якщо є, то як боротися душі після скоєного гріха? Простіше простого – забути все, стерти з пам’яті і не повертатись навіть думками в ті чорні дні.

Їх було двоє – чоловік і жінка, проте зберегти стосунки після сімейної трагедії виявляється дуже не просто. Поява Панночки – нового кохання Чорнокрила, призводить лише до перелюбу і ще більшої провини.

Згадати давню історію, покаятись та нарешті очиститись і отримати перемогу над темрявою – проте чи буде так…

Вистава за мотивами новел Марка. Вовчка та Олександра Олеся.

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр. вул. Прорізна, 17.

Вистава «Обіцянки цяцянки»

«Обіцянки цяцянки» – чудова комедія про шалену пристрасть та енергію подружньої пари, яка вирішила спробувати вільні відносини. Талановита, яскрава, неймовірно цікава гра про властивості та спокуси шлюбу.

Одного чудового дня чоловік повідомляє своїй дружині, що їхній шлюб тепер буде вільним, без взаємних зобов'язань у вірності, бо так, на його думку, мають виглядати сучасні відносини. Все складається просто та зручно для чоловіка – поки одного разу дружина не оголошує йому про власну свободу...

Це смішна та життєва історія про те, що ідеальних стосунків не існує, але в цьому і є їхня краса.

На сцені:

Володимир Горянський, Народний артист України

Катерина Кістень, Заслужена артистка України

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Гра»

Вистава-детектив від першого в Україні стрип-театру Shadow Strip Theatre подарує глядачам незабутні враження. Унікальна танцювальна постановка. В центрі сюжету загадкове вбивство нудьгуючого молодого багатія, який влаштував у своєму готелі покерний турнір.

Сучасна хореографія, акторська майстерність, світлові ефекти, яскравий музичний супровід – все це у виставі, яка не має аналогів в Україні.

Коли: 4-5 квітня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерти

Mr.DiVibe Svitlo Ye. Концерт-вечірка

Дмитро Чубаков (Mr.DiVibe) – київський DJ та організатор легендарних вуличних вечірок, які стали символом світла і музики під час блекаутів. Його open-air сети збирали тисячі людей у різних районах Києва від Русанівки до Оболоні та Київського моря. Там, де було темно, з’являлась музика, люди і відчуття єдності.

4 квітня відбудеться концерт-вечірка Svitlo Ye. Це продовження тієї самої історії – про світло всередині нас, про свободу танцювати, про людей, які збираються разом заради енергії, підтримки і справжнього вайбу.

Mr.DiVibe створює атмосферу, де музика стає спільним пульсом залу. House, groove і живе відчуття моменту – коли ти розумієш: Svitlo Ye.

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Мій Music Hall

Продюсерка Олена Мозгова презентує новий музичний проєкт «Мій Music Hall», який об'єднає на одній сцені представників різних жанрів української естради. Програма вечора включатиме як відомі хіти, так і прем’єри нових композицій.

Організатори обіцяють живий звук та несподівані дуети артистів. Особливістю концерту стане телевізійна зйомка, за результатами якої буде створено відеоверсію шоу.

Коли: 4 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Перший концерт Jerry Heil у Палаці Спорту

4 квітня 2026 року найпопулярніша українська поп-артистка на Spotify Jerry Heil збирає свій перший концерт у Палаці Спорту. Концерт у Палаці Спорту – це те, про що співачка давно мріяла.

«4 квітня 2026 року – важлива дата для мене, і ви згодом зрозумієте, чому саме цей день ми обрали для Палацу Спорту. Поки що це маленька таємниця», – каже співачка.

На глядачів чекають яскраві постановки, нові сценічні образи та несподівані зіркові гості. На концерті лунатимуть відомі пісні співачки: «Стіни», Bronia, «В пустій кімнаті», «Козацького роду», «Мрія».

Коли: 4 квітня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Микола Мозговий: музика, що змінила епоху

5 квітня 2026 року відбудеться концерт пам’яті та вшанування людини-легенди, чий голос і мелодії стали символом української естради. В цей вечір зірки заспівають найкращі пісні Миколи Мозгового. Золотий репертуар маестро – це музика, яку співають мільйони. Його пісні наповнені щирістю, любов’ю до життя, України та рідних людей.

«Минає день, минає ніч», «Край, мій рідний край», «Любов останньою ніколи не буває», «Золотиста осінь», «Материнська любов» та ще десятки пісень, які змінили епоху та ніколи не втрачають актуальності.

Головною особливістю вечора стануть ексклюзивні та несподівані аранжування всім відомих композицій. На сцені зберуться найкращі українські виконавці, а кожен гість зможе відчути себе частиною великої музичної історії.

Коли: 5 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу»

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного стендапу» – це відмінна можливість посміятись. Underground Standup Club – місце, де коміки «Підпільного стендапу» виступають регулярно.

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі дарують глядачам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Олександр Качура. імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Свят Загайкевич – засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, один із королів крінжу.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний квадрат».

Коли: 4 квітня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15

Недільний Стендап

У неділю в Києві відбудеться вечір комедії. Цього разу на сцені – досвідчені коміки, які пройшли десятки майданчиків і готові презентувати свій найкращий матеріал обсязі. Особливість формату: на відміну від класичних коротких виступів, тут кожен комік має більше часу на сцені. Це дозволяє артистам не поспішати, а максимально розкрити теми та поділитися напрацьованим матеріалом.

Хто на сцені:

Богдан Богаченко @bodya_bohachenko

Ден Че @den____che

Повар Данил @povardanil

Богдан Письменко @nehsor

Ведучий: Вова Ліннік @bla_bla_vo.

Коли: 5 квітня, 18:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.