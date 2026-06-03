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Через ДТП рух на Подільському узвозі ускладнено в обох напрямках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через ДТП рух на Подільському узвозі ускладнено в обох напрямках
Дорожньо-транспортна пригода на Подільському узвозі 3 червня
фото: патрульна поліція Києва
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Водіїв просять врахувати інформацію про ДТП під час планування маршруту своєї поїздки

У Києві на Подільському узвозі суттєво ускладнено рух транспорту в обох напрямках через дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

«У зв'язку з ДТП на Подільському узвозі, рух транспорту ускладнений в обох напрямках», – зазначають правоохоронці.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки, аби уникнути заторів.

Наразі інформації про причини аварії та постраждалих немає. На місці працюють екіпажі патрульної поліції.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

Теги: ДТП Київ дороги

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