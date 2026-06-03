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Заборона наметів у метро під час тривог: на сайті Київради з’явилася петиція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Заборона наметів у метро під час тривог: на сайті Київради з’явилася петиція
Намети у метро спровокували нестачу простору для інших людей під час повітряної тривоги 2 червня 2026 року
фото: glavcom.ua
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Авторка петиції переконана, що заборона наметів дозволить збільшити місткість підземних укриттів

На офіційному сайті Київської міської ради зареєстрували електронну петицію з пропозицією заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену під час повітряних тривог. Авторка ініціативи переконана, що це дозволить збільшити місткість підземних укриттів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст звернення.

Петиція №14277 була оприлюднена 2 червня, її авторкою є Наталя Олександрівна Тиц.

Що пропонує авторка:

  • Запровадити офіційну заборону на розгортання в метро туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великогабаритних засобів для сну, які суттєво обмежують корисну площу платформ і проходів.
  • Встановити штрафи: за порушення норми пропонується карати адміністративним штрафом у розмірі 5 тис. грн із конфіскацією майна.
  • Посилити контроль: зобов’язати поліцейських та чергових по станціях оперативно виявляти такі об'єкти, вимагати їх згортання та складати адмінпротоколи.

«На площі, яку займає один такий намет чи матрац (де перебуває всього одна-дві людини), у сидячому стані могли б безпечно розміститися від чотирьох до 10 осіб. Через егоїстичне використання простору іншим містянам, зокрема літнім людям, вагітним жінкам та дітям, бракує місця. Вони змушені сидіти на холодних сходах ескалаторів чи в переходах. Укриття має бути доступним для всіх, а не перетворюватися на кемпінг за рахунок безпеки інших», – йдеться у тексті петиції.

Станом на зараз петиція набрала 395 голосів із 6 тис. необхідних для того, щоб її розглянув мер столиці або Київрада. Збір підписів триватиме ще 59 днів.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня під час масованої російської атаки на Київ на станціях столичної підземки одночасно перебувала рекордна за останні роки кількість людей – понад 41 тисяча мешканців, серед яких майже 4,5 тисячі дітей. Це рекордна кількість людей, які скористалися підземкою як укриттям під час нічної повітряної тривоги за останні роки.  Масове використання туристичних наметів на станціях київського метро під час нічних повітряних тривог спровокувало нестачу простору для інших людей. Через це міська влада допускає можливість введення певних обмежень на використання наметів у майбутньому. 

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Теги: Київ метро укриття петиція столиця

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