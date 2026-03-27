Дніпровський театр опери та балету отримав статус національного

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Глава держави змінив статус культурної установи за внесок у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва
Театр очолює колишній тимчасовий очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв

Президент Володимир Зеленський надав статус національного Дніпровському театру опери та балету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №277/2026.

«Ураховуючи вагомий внесок Дніпровського театру опери та балету у розвиток і популяризацію національного музичного та хореографічного мистецтва, у справу національного культурного відродження, постановляю надати статус національного Дніпровському театру опери та балету», – йдеться в документі.

Театр очолює колишній тимчасовий очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв. Він став його керівником 7 квітня 2025 року. Карандєєв розповідав, що погодився обійняти посаду на запрошення голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

«Це не просто новий статус. Це визнання десятиліть роботи, творчості, сміливих рішень і великої любові до сцени. Ми щиро вітаємо весь колектив театру. І дякуємо кожному, хто був частиною цього шляху», – зазначила пресслужба культурної установи.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. До Всесвітнього дня театру «Главком» розповів історію цього свята та підготував привітання і листівки.

Як повідомлялося, глава держави відзначив державними нагородами діячів культури з нагоди Міжнародного дня театру. Ордени, а також почесні звання отримали актори, режисери та керівники театрів. Їх нагороджено за «вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність».

До слова, українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Аналітики платформи Vkursi назвали театри, які отримали найбільший дохід у 2025 році.

