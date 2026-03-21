Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій

26 березня у Києві відбудеться унікальний концерт кобзарського та бандурного мистецтва

Цього тижня у Києві запланована ціла низка цікавих подій: від ретроспективи Івана Марчука у Музеї історії міста до графічних щоденників Гамлета Зіньківського у залах Ханенків. Театральна афіша обіцяє Ольгу Сумську в образі самотньої киянки та Олексія Вертинського у вибуховій комедії, а на великих сценах готують шоу Kozak System та Олександр Пономарьов.

«Главком» підготував добірку подій на 23-29 березня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Зміст

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен»

З 21 березня до 17 травня 2026 року у Музеї Ханенків триватиме виставка Гамлета Зіньківського – українського художника, який працює з графікою та стритартом. Проєкт 365 «Час не потрібен» представить новий цикл митця, створений упродовж 2025 року.

Щодня протягом року художник створював один малюнок. Так сформувався цикл 365 – рік, прожитий у режимі дисципліни, де кожен день має бути доведений до кінця. Річні серії – тривалий метод Зіньківського. Із 2013 року він що два роки створює графічні щоденникові цикли, повертаючись до цього формату та спостерігаючи за власною графікою, зміною ритму, формату і внутрішньою зібраністю. Проєкт 365, ключовий у творчості Гамлета, є демонстрацією прагнення до самовдосконалення та дисципліни. У планах художника – створити 10 таких серій і врешті представити їх разом.

У Музеї Ханенків проєкт 365 постає як своєрідний щоденник часу, відкритий для повільного перегляду та особистої інтерпретації. У серії малюнків він фіксував ситуації, пейзажі, вислови або короткі спостереження, що поєднали слово і графічний образ.

Для цієї виставки Музей Ханенків відкриває парадний вхід будівлі. Експозиція починається в портику, де природним чином розмістилася картина з цитатою Сенеки-стоїка. Далі чорна смуга перетинає й поєднує зали ханенківського особняка, перериваючись на 365 зафіксованих миттєвостях року Зіньківського, який винайшов власний спосіб вимірювати час: один день – один малюнок.

Гамлет Зіньківський – український художник, чия творчість поєднує стритарт, колаж, фотографію, книжкову ілюстрацію, картини і малюнок.

Коли: з 21 березня до 17 травня.

Місце проведення: Музей Богдана і Варвари Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

Виставка «Червона книга. Акварельні звірі»

Виставка «Червона книга. Акварельні звірі» Євгенія Литвиненка досліджує взаємозв’язок природи й людської відповідальності, представляючи проєкт про зникаючі види з Червоної книги України. Художник використовує техніку акварелі по сирому з різними домішками.

Проєкт пропонує погляд на взаємозв’язок світу природи та людської відповідальності. Усі живі істоти є частиною єдиного біомеханізму, де кожен вид виконує свою функцію. Деякі види нерідко зникають непомітно, наче розтікаюча фарба. Якби зберегти їх було так само просто, як натиснути на клавішу Command (⌘) + S або Ctrl + S, ситуація могла б бути іншою. Проте на практиці це набагато складніше.

Головна мета проєкту – привернути увагу до унікального світу природи, який швидко зникає, залишаючи по собі лише спогади.

Євгеній Литвиненко – мультидисциплінарний художник. Мешкає та працює в Києві. У своїй художній практиці віддає перевагу аплікації, живопису і графіці. Брав участь у численних міжнародних виставках, зокрема: у iSaloni в Мілані, Maison & Objet у Парижі, Decorex у Лондоні, Boutique Design у Нью-Йорку, Zurich Design Weeks та I am u are у Лос-Анджелесі. Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном, а також у колекції Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві.

Коли: до 19 квітня 2026 року.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Театри

Вистава «Украдене щастя»

«Украдене щастя» – одна з найвідоміших п’єс Івана Франка, класика української драматургії, яка не втратила своєї актуальності і в наш час. У режисерському трактуванні Івана Уривського – це пластична драма, оповита містичною атмосферою та сповнена напруженого очікування. Знайомий усім зі школи любовний трикутник – Михайло-Анна-Микола, в цій виставі спалахне новою пристрастю та зачарує глядачів містикою. Адже нічний гість Михайло якось підозріло з’являється буквально нізвідки, хоча всі були впевнені, що він давно помер.

Лауреат премії «Дзеркало сцени» в номінації «Краща вистава молодих режисерів»

Коли: 24 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Будьте здорові, мосьє!»

«Будьте здорові, мосьє!» — вибухова комедія про жадібність, брехню та дуже «живих» покійників. Зять заможного письменника Стефана Буасьєра стоїть на межі в’язниці. І раптом — порятунок: тесть помирає. Але на спадок вже претендують усі: родичі, коханці, сусіди… І саме тоді з кімнати покійного лунає: «А-а-апчхі!». І починається справжній хаос.

Іскрометна комедія, що підкорила понад 50 країн світу. Іскрометний гумор. Шалені ситуації. Живі емоції та блискуча акторська гра.

У головній ролі: Олексій Вертинський. У ролях: Ксенія Вертинська Ігор Рубашкін Даніїл Маржець та інші

Коли: 24 березня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1

Вистава «Мільйон готівкою»

Уявіть: звичайний британець у звичайний дощовий день знаходить валізу з готівкою. Мрія? Ні — початок найсмішнішої катастрофи в його житті! Чим більше грошей — тим більше проблем. Дружини, коханки, шахраї та навіть поліція — усі хочуть свій шматок.

Герой плутається у власних брехнях, інтригах та комічних ситуаціях, а темп подій наростає так стрімко, що сміх у залі не стихає. Це не просто вистава — це комедія положень у кращих британських традиціях, де кожна сцена тріщить від гумору, а кожен поворот сюжету змушує здригатися від сміху.

«Мільйон готівкою» — це як дивитися голлівудський блокбастер у театрі. Легкий, дотепний і шалено смішний вечір гарантовано.

На сцені: Марина Андрощук Христина Комарова Владислав Дмитрук Святослав Майстрюк Олександр Мельник Микита Слободенюк Олексій Суханов.

Коли: 25 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Вистава «Повернення блудного батька»

В основі вистави п’єса популярного українського ведучого та шоумена Іллі Ноябрьова. Він же є і режисером вистави. Дія комедії відбувається у Києві в 1970-х роках. Тетяна Григорівна – самотня жінка, яка одна зростила двох дітей. Ми потрапляємо на ювілей Тетяни, куди в розпал святкування несподівано з’являється колишній чоловік, який одного разу пішов за хлібом… і зник на 17 років. Несподівана поява «блудного батька» перетворює мирне життя родини на низку карколомних подій. Історія виявилася настільки заплутаною, що нагадує детектив у реальному житті.

Для чого досвідчений аферист вирішує возз’єднатись з родиною та чи наважиться він втілити свої підступні плани, коли на терезах опиняються любов та довіра рідних дітей!?

Запальна комедія, сповнена крутими поворотами долі та максимально наближена до реальності.

Тут кожен впізнає частинку себе, свого дитинства та буремної юності. Адже саме тут «знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є, молодість мила – ти щастя моє».

Ролі виконують:

Микола Миколайович Міщенко – Михайло Кукуюк, заслужений артист України/ Віталій Іванченко

Тетяна Григорівна – Ольга Сумська, народна артистка України

Батько Тетяни – Лев Сомов, народний артист України

Краща подруга – Ірина Калашнікова, заслужена артистка України/ Світлана Орліченко, заслужена артистка України

Сусід – Віталій Борисюк, заслужений артист України/ Олексій Зубков, заслужений артист України

Чоловік сестри – Володимир Ніколаєнко, народний артист України/Анатолій Гнатюк, народний артист України

Сестра – Альона Завгородня

Син – Стас Мельник

Донька – Поліна Нестерова

Режисер вистави – Ілля Ноябрьов

Коли: 27 березня, 18:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), м. Київ, вул. Кирилівська, 134.

Концерти

Концерт кобзарського мистецтва

У Києві відбудеться унікальний концерт кобзарського та бандурного мистецтва, де буде представлений весь спектр від традиційного до модерного, від солоспівів традиційних мандрівних співців України до сучасних молодіжних гуртів. Можна почути і побачити виконавців на інструментах – лірі, кобзі, старосвітській бандурі, панській бандурі, а також лауреатів багатьох конкурсів та відомих і визнаних виконавців на сучасній модерній бандурі.

У концерті беруть участь:

Дмитро Радченко (старосвітська бандура)

Тарас Козуб (ліра)

Ярослав Джусь (академічна бандура)

Віталій Громосяк (бандура харківського типу)

Сергій Захарець (старосвітська бандура)

Оксана Хавтур (академічна бандура)

Павло Ласкавчук (кобза)

Анатолій Шмітько (панська бандура)

Володимир Єсипок (бандура харківського типу)

Зразковий ансамбль бандуристів «Соколики» м. Чернігів. Керівник Валентина Іщенко.

Капела бандуристів «Чураї» м. Київ. Керівник Владислав Лисенко.

Капела бандуристів Національної музичної академії

Тріо бандуристок Українського радіо -Тетяна Маломуж, Ольга Нищота та Катерина Коврик.

Коли: 26 березня, 18:00.

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро Арсенальна).

Ivan Liulenov «Те, що не дозволено»

28 березня на сцені Stereo Plaza прозвучить концертна програма романтика нової хвилі Ivan Liulenov «Те, що не дозволено». У світі, де емоції дедалі частіше відкладають «на потім», ця програма стане точкою неповернення: тут дозволено все, що справжнє – сміятися без стриманості, танцювати без правил, любити без страху.

Назва «Те, що не дозволено» народилась з рядка пісні «Теплих вечорів», але на сцені вона перетворюється на ідею, що пронизує кожну ноту, кожен погляд, кожен подих вечора.

На сцені наживо пролунають «Шовковиця», «Віддаю», «То не ми» та інші саундтреки почуттів у новому звучанні, а також абсолютно нові прем’єри, що відкриють іншу сторону творчості артиста.

Також на глядачів чекає сюрприз – зіркові друзі Ivan Liulenov теж доєднаються до концерту, однак імена співак поки тримає у таємниці.

Коли: 28 березня, 18:00.

Місце проведення: Stereo Plaza, просп. Валерія Лобановського, 119.

Концерт гурту Kozak System

Kozak System – один із найяскравіших рок-гуртів України, чия музика допомагає людям глибше відчути себе частиною великої історії. Їхні пісні надихають, додають сили та спонукають до єдності.

Гурт чесно й відповідально говорить про сьогодення та підтримує тих, хто боронить країну. Під час концерту кожен охочий зможе зробити донат на потреби українських військових. Приходьте за атмосферою підтримки, сили та щирих емоцій .

Пісні Kozak System: «Як відгримить війна», «Подай зброю», «Три слова», «Хто, як не ти», «Коли вона».

Коли: 27 березня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Великий сольний концерт Олександра Пономарьова

Великий сольний концерт Олександра Пономарьова у Києві – це справжній подарунок для всіх шанувальників музики. Співак пропонує вашій увазі грандіозну програму, наповнену хітами та новинками. Завдяки симфонічному оркестру ці композиції отримають нове потужне звучання, а зіркові гості Олександра Пономарьова порадують присутніх особливими дуетами.

Пісні Олександра Пономарьова: «Україна переможе!», «Я люблю тільки тебе», «Темна нічка», «Чому?», «А ти просто кохай».

Коли: 28 березня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Смішна Сімка

У вівторок любителі стендапу мають можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі нашої неосяжної столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

Дмитро Носов @nosovdima

Руслан Колесник @ruslan92.ua

Богдан Боярин @bod1qa

Наталія Скорик @natali.skoryk

Ден Че @den____che

Нікіта Трандафілов @tran_da_filov

Влад Бесчастний @vlad_beschastnyi

Ведуча: Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha.

Коли: 24 березня, 19:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Підпільний Стендап

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки. Underground Standup Club – місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

У цей вечір виступатимуть:

Антон Сенін. Ведучий шоу «хвилина уваги» та «бла бла подкасту». Пропишіть в ютубі «Сольний Сенін».

Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Антон Стенюк. Стендап-комік, який жартує над собою і навколишнім світом. Кожен виступ наповнений новим та найкращим матеріалом, а також імпровізацією. Резидент Підпільного Стендапу, учасник «Розгонів», «МІШ», «Підпільного Кіноклубу», а також комедійно імпровізаційного шоу «Королі Крінжу». На сцені стендапу вже вісім років.

Коли: 26 березня, 18:30.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.