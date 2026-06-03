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Ідентифіковано російського снайпера, який у Бучі застрелив чоловіка, коли той годував собаку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ідентифіковано російського снайпера, який у Бучі застрелив чоловіка, коли той годував собаку
Після відступу військ РФ у визволених містах і селах на Київщині зафіксовані масові вбивства цивільних
фото: Радіо Свобода
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Підозрюваний є старшим снайпером 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ

Ідентифікували російського військового, який під час окупації Бучі на Київщині у березні 2022 року застрелив 70-річного місцевого жителя, коли той вийшов з укриття нагодувати собаку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний є старшим снайпером взводу снайперів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Ідентифіковано російського снайпера, який у Бучі застрелив чоловіка, коли той годував собаку
Ідентифіковано російського снайпера, який у Бучі застрелив чоловіка, коли той годував собаку
фото: Офіс генерального прокурора України

Слідство встановило, що у березні 2022 року під час окупації Бучі російський військовий перебував на облаштованій вогневій позиції на території приватного домоволодіння. Він помітив 70-річного місцевого жителя, який вийшов із укриття нагодувати собаку та здійснив постріл зі снайперської гвинтівки з відстані близько 100 метрів, від отриманого поранення чоловік загинув на місці.

Снайперу заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За це йому може загрожувати довічне увʼязнення.

Також до суду скерували обвинувальний акт щодо іншого військовослужбовця цього ж полку, його обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За версією слідства, під час окупації Бучі він побив місцевого жителя, який не брав участі у бойових діях, не мав зброї та не становив загрози, а також принижував його людську гідність.

У листопаді 2025 року цього російського військового вже засудили до 11 років позбавлення волі за аналогічні злочини, вчинені на Київщині.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Бучу на Київщині було звільнено від російських окупантів після 33 днів окупації, які пережила вся Бучанська громада. Першими удар ворога прийняли села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб’янка та Мироцьке. Громада пройшла через тяжкі випробування, ставши символом воєнних злочинів Росії. «Главком» згадує ці події та розповідає, як усе відбувалося.

Раніше повідомлялося, що російського офіцера Юрія Кіма судитимуть за розстріл 17 мирних жителів під час окупації Бучі, частину тіл яких окупанти намагалися спалити. Слідчі встановили, що підрозділ 234-го десантно-штурмового полку РФ під керівництвом 28-річного командира взводу контролював окремі райони Бучі у березні 2022 року. Окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок.

Також повідомлялося, що прокурори Київської облпрокуратури повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які у березні 2022 року, під час окупації Гостомеля, виконали злочинний наказ свого командира убити цивільну людину. 

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Теги: війна Київщина Буча росіяни

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