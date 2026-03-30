«Ставлю більш ритмічну». Військовий лікар-анестезіолог розповів, навіщо вмикає музику під час операцій

Лікар Сергій Прудніков разом з колегами слухає музику під час операцій

Лікар-анестезіолог Сергій Прудніков з Одеси рятує українських військових та свого часу евакуював поранених із поля бою. Під час операцій лікар часто вмикає музику, ця звичка зʼявилася в нього ще на початку карʼєри. Сергій Прудніков розповів, як саме проходять його операції з музичним супроводом. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Одеса».

За словами лікаря, музика завжди є під час операціях, які він проводить. Таку незвичну практику він пояснює тим, що музика допомагає йому та іншим лікарям краще працювати в складних умовах.

Сергій Прудніков розповів, що на початку своєї карʼєри він мав MP3-плеєр. Зараз же він вмикає пісні під час операцій з телефону. Плейлист, пісні якого звучать під час операцій, обирає не лише Сергій Прудніков. Він також враховує вподобання своїх колег.

Військовий лікар-анестезіолог Сергій Прудніков вмикає музику під час своїх операцій

Як розповів лікар, музика допомагає йому та іншим лікарям тримати ритм під час операції, коли медики починають втомлюватися. «Коли операція триває довго, і я бачу, що хірурги виснажені, я іноді додаю гучності музиці і ставлю більш ритмічну. Таку, щоб їх трошки пробудити. Вони активуються і продовжують працювати. Потім, коли операція підходить до кінця, ми теж ставимо таку, і ще може бути голосніше. Це й пацієнта пробуджує, і нас активує».

Лікар-анестезіолог Сергій Прудніков з Одеси рятує поранених українських військових

Також лікар розповів, як відновлюється після роботи. Йому найкраще допомагають прогулянки на свіжому повітрі. «Я полюбляю прогулятися по Трасі здоров’я. Дощ, море. Десь година прогулянки – це найкраще відновлення сил. Не лягти на дивані лежати, а активно рухатись», – поділився медик.

Сергій Прудніков займався евакуацією та порятунком бійців з поля бою. На фото лікар зі своєю колегою

Сергій Прудніков працює військовим лікарем-анестезіологом. У 2014 році він проводив свої перші евакуації поранених українських військовослужбовців. А з початку повномасштабного вторгнення мав ротації на Херсонщині та Харківщині, де також займався евакуацією та порятунком бійців.

