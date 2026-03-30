Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

«Ставлю більш ритмічну». Військовий лікар-анестезіолог розповів, навіщо вмикає музику під час операцій

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сергій Прудніков евакуював поранених військових з фронту
колаж: glavcom.ua/ фото: Суспільне Одеса

Лікар Сергій Прудніков разом з колегами слухає музику під час операцій

Лікар-анестезіолог Сергій Прудніков з Одеси рятує українських військових та свого часу евакуював поранених із поля бою. Під час операцій лікар часто вмикає музику, ця звичка зʼявилася в нього ще на початку карʼєри. Сергій Прудніков розповів, як саме проходять його операції з музичним супроводом. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Одеса».

За словами лікаря, музика завжди є під час операціях, які він проводить. Таку незвичну практику він пояснює тим, що музика допомагає йому та іншим лікарям краще працювати в складних умовах.

Сергій Прудніков розповів, що на початку своєї карʼєри він мав MP3-плеєр. Зараз же він вмикає пісні під час операцій з телефону. Плейлист, пісні якого звучать під час операцій, обирає не лише Сергій Прудніков. Він також враховує вподобання своїх колег.

Військовий лікар-анестезіолог Сергій Прудніков вмикає музику під час своїх операцій
фото: Суспільне Одеса

Як розповів лікар, музика допомагає йому та іншим лікарям тримати ритм під час операції, коли медики починають втомлюватися. «Коли операція триває довго, і я бачу, що хірурги виснажені, я іноді додаю гучності музиці і ставлю більш ритмічну. Таку, щоб їх трошки пробудити. Вони активуються і продовжують працювати. Потім, коли операція підходить до кінця, ми теж ставимо таку, і ще може бути голосніше. Це й пацієнта пробуджує, і нас активує».

Лікар-анестезіолог Сергій Прудніков з Одеси рятує поранених українських військових
фото: Суспільне Одеса

Також лікар розповів, як відновлюється після роботи. Йому найкраще допомагають прогулянки на свіжому повітрі. «Я полюбляю прогулятися по Трасі здоров’я. Дощ, море. Десь година прогулянки – це найкраще відновлення сил. Не лягти на дивані лежати, а активно рухатись», – поділився медик.

Сергій Прудніков займався евакуацією та порятунком бійців з поля бою. На фото лікар зі своєю колегою
фото: Суспільне Одеса

Сергій Прудніков працює військовим лікарем-анестезіологом. У 2014 році він проводив свої перші евакуації поранених українських військовослужбовців. А з початку повномасштабного вторгнення мав ротації на Херсонщині та Харківщині, де також займався евакуацією та порятунком бійців.

Нагадаємо, львівські лікарі провели операцію дитині з критично низькою вагою – 750 грамів. Нейрохірурги виконали операцію на мозку дитини, яка народилася на 25 тижні вагітності. Новонароджена дівчинка пережила 147 днів реанімації та дев’ять місяців боротьби за життя. 

Читайте також:

Теги: лікар Одеса музика військові евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США завдали превентивних ударів, бо Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї
Іран пішов на контакт: Трамп зробив несподівану заяву
1 березня, 18:59
Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном
Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном
4 березня, 03:35
Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч
5 березня, 05:55
Гурт «Бумбокс» отримав статус критично важливого підприємства рік тому
Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
5 березня, 19:46
Олени Кравець перебуває у шлюбі із Сергієм Кравцем
Кравець розповіла про проблеми у шлюбі після мобілізації чоловіка
6 березня, 16:50
Володимир Симанишин втратив обидві руки через поранення від FPV дрона
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
9 березня, 17:14
Ольга Пірог розповіла про свого чоловіка-військового, який перебуває у полоні
Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону
11 березня, 11:21
В «Укрзалізниці» наголосили на важливості дотримання правил безпеки під час евакуації
На Одещині під час евакуації загинула провідниця: «Укрзалізниця» розслідує трагедію
22 березня, 07:30
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
24 березня, 12:08

Здоров'я

«Ставлю більш ритмічну». Військовий лікар-анестезіолог розповів, навіщо вмикає музику під час операцій
Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції
Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції
Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму
Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму
Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука
103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука
У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)
У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua