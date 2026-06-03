Весна-2026 у Києві увійшла до двадцятки найтепліших в історії: які рекорди зафіксовано

Загалом за весну у столиці зареєстрували лише три температурних рекорди у травні

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Найбільш холодним днем весни було 1 березня, коли температура знизилась до -1,6 ºС, а найтеплішим – 6 травня

Середньомісячна температура повітря в Києві навесні 2026 року становила 10,4°С, що на 1°С вище кліматичної норми. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

«Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,4°С, що вище кліматичної норми на 1,0°С», – зазначили у повідомленні.

Середні добові температурні підсумки весни 2026 року у Києві інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Загалом цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень.

Зазначається, що весняні місяці, окрім квітня, були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,2°С. Загалом за весну у столиці зареєстрували лише три температурних рекорди у травні.

Найбільш холодним днем весни було 1 березня, коли температура знизилась до -1,6 ºС, а найтеплішим – 6 травня, коли температура повітря підвищилась до 29,9 ºС.

Також повідомляється, що опадів цієї календарної весни випало 98 мм, що становить 67 % кліматичної норми.

Нагадаємо, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди.

Раніше повідомлялося, що у Києві було зафіксовано аномальне потепління, показники якого відповідають кліматичній нормі розпалу літа. 7 травня 2026 року середньодобова температура повітря у столиці стала найвищою за весь час проведення метеорологічних спостережень для цієї дати.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.