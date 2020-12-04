Коронакриза: в мерії є план, як повернути туристів до Києва

Протягом 2020 року Київ відвідала чи не найменша кількість іноземних туристів за останні 10 років

На відновлення туристичної галузі Києва після завданих пандемією Covid-19 збитків, за прогнозами експертів, може знадобитися до двох років. Водночас на відновлення світової туристичної сфери потрібно не менше 5 років. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда під час онлайн-зустрічі з представниками посольств Нідерландів та Фінляндії.

«Зрозуміло, що протягом 2020 року Київ відвідала чи не найменша кількість іноземних туристів за останні 10 років. Але, незважаючи на це, столиця і Україна залишається популярним напрямом серед іноземців. І після послаблення обмежень за перше півріччя Київ відвідали 276 тисяч туристів, а за 9 місяців надходження від турзбору склали майже 30 мільйонів. Тобто галузь навіть в умовах пандемії є перспективною і приносить кошти до бюджету», – сказала вона.

«Але пандемія закінчиться – і потрібно буде повертатися до нормального життя. Зараз ми вже працюємо над тим, щоб збільшити кількість туристів до України та Києва. Із цією метою ми плануємо провести спільну крос-промоцію з країнами, які можуть бути цікавими для українських туристів. Ми розпочали перемовини з посольствами Нідерландів, Фінляндії та інших країн, щоб вже навесні запустити ці проєкти. Перш за все, вони будуть спрямовані на ознайомлення іноземних туристичних агенцій та представників мас-медіа з Україною і Києвом», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що практично усі європейські країни для України, і так само Україна для європейців, – перспективний напрям. Оскільки географічно країни досить близькі, для туристів може підійти формат поїздки на вихідні.

Також, за словами заступниці голови КМДА, Київ відвідала найбільша кількість туристів з наступних країн: Ізраїль, США, Білорусь, Німеччина та Великобританія.