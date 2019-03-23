Акція «Нацкорпусу» в Києві пройшла без порушень – поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За оцінками поліції, в акції взяли участь попередньо близько п’яти тисяч осіб Фото: Укрінформ

Охорону порядку забезпечували 1500 правоохоронців

Акція протесту в центрі Києва, організована партією «Національний корпус» проти розкрадань в оборонній сфері, пройшла без порушень громадського порядку.

Про це журналістам сказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«Заходи пройшли спокійно. Акція проводилася, починаючи з Майдану - з 12-ї години. Потім була акція на Банковій. Була ініціативна група на чолі з народним депутатом. Передавали звернення», - зазначив Крищенко.

За його словами, охорону порядку забезпечували 1500 правоохоронців.

«В акції взяли участь попередньо близько п’яти тисяч осіб. Вони повідомили свій маршрут і поліція супроводжувала їх, забезпечуючи проходження без перешкод», - додав Крищенко.

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходила акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагали покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

Протестувальники закидали поліцію поховальними вінками.