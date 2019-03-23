Акція «Нацкорпусу» в Києві пройшла без порушень – поліція
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За оцінками поліції, в акції взяли участь попередньо близько п’яти тисяч осіб
Охорону порядку забезпечували 1500 правоохоронців
Акція протесту в центрі Києва, організована партією «Національний корпус» проти розкрадань в оборонній сфері, пройшла без порушень громадського порядку.
Про це журналістам сказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
«Заходи пройшли спокійно. Акція проводилася, починаючи з Майдану - з 12-ї години. Потім була акція на Банковій. Була ініціативна група на чолі з народним депутатом. Передавали звернення», - зазначив Крищенко.
За його словами, охорону порядку забезпечували 1500 правоохоронців.
«В акції взяли участь попередньо близько п’яти тисяч осіб. Вони повідомили свій маршрут і поліція супроводжувала їх, забезпечуючи проходження без перешкод», - додав Крищенко.
Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходила акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагали покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.
Протестувальники закидали поліцію поховальними вінками.