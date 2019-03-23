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    Акція «Нацкорпусу» в Києві пройшла без порушень – поліція

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    <p>За оцінками поліції, в акції взяли участь попередньо близько п&rsquo;яти тисяч осіб</p> - Акція «Нацкорпусу» в Києві пройшла без порушень – поліція

    За оцінками поліції, в акції взяли участь попередньо близько п’яти тисяч осіб

    Фото: Укрінформ

    Охорону порядку забезпечували 1500 правоохоронців

    Акція протесту в центрі Києва, організована партією «Національний корпус» проти розкрадань в оборонній сфері, пройшла без порушень громадського порядку.

    Про це журналістам сказав начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

    «Заходи пройшли спокійно. Акція проводилася, починаючи з Майдану - з 12-ї години. Потім була акція на Банковій. Була ініціативна група на чолі з народним депутатом. Передавали звернення», - зазначив Крищенко.

    За його словами, охорону порядку забезпечували 1500 правоохоронців.

    «В акції взяли участь попередньо близько п’яти тисяч осіб. Вони повідомили свій маршрут і поліція супроводжувала їх, забезпечуючи проходження без перешкод», - додав Крищенко.

    Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходила акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагали покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

    Протестувальники закидали поліцію поховальними вінками.

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