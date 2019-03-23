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    Новини

    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками

    • Розсилка
    Родичі бійців, загиблих під час російсько-української війни зайшли до приймальні президента України Петра Порошенка та передали свої вимоги - У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    Родичі бійців, загиблих під час російсько-української війни зайшли до приймальні президента України Петра Порошенка та передали свої вимоги

    На пікет під Адміністрацію президента прибуло кілька тисяч учасників акції

    У Києві на акції проти розкрадань в «Укроборонпромі» протестувальники обклали кордон силовиків перед Адміністрацією президента поховальними вінками. Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

    На пікет під Адміністрацію президента прибуло кілька тисяч учасників акції. Вони пройшли з Майдану Незалежності траурним маршем в пам'ять про жертви війни на Донбасі.

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    Родичі бійців, загиблих під час російсько-української війни зайшли до приймальні президента України Петра Порошенка та передали свої вимоги.

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    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками
    У Києві протестувальники закидали поліцію поховальними вінками

    Після цього активісти закидали ряди силовиків траурними вінками і квітами.

    Під час акції постраждала одна з керівників поліції комунікації.

    Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходить акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагають покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

    Відзначається, у прес-службі «Національного корпусу» заявили, що не планують 23 березня проводити силові акції. 

    На мітингу закликають взяти під варту і заарештувати майно колишнього першого заступника голови РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря, Андрія Рогозу і Віталія Жукова.

    У зв'язку з цим посольство США в Україні закликало своїх співгромадян уникати демонстрацій, запланованих «Національним корпусом» у Києві на суботу, 23 березня. В посольстві зауважили, що члени Нацкорпусу напали на поліцію під час демонстрації в іншому українському місті.

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