Активіст розповів, які права матимуть «дружинники», які патрулюватимуть вулиці Києва

Члени громадського формування пройдуть обов’язковий інструктаж поліції, — Карась

Голова громадської організації С14 Євген Карась розказав у інтерв’ю «Главкому», які права матиме нововведена «Муніципальна варта» у Києві. «У члена громадського формування є посвідчення, яке надає право складати протокол про адміністративні правопорушення. Він обов’язково має пройти



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Фото: Станіслав Груздєв Голова громадської організації С14 Євген Карась

Члени громадського формування пройдуть обов’язковий інструктаж поліції, — Карась

Голова громадської організації С14 Євген Карась розказав у інтерв’ю «Главкому», які права матиме нововведена «Муніципальна варта» у Києві.

«У члена громадського формування є посвідчення, яке надає право складати протокол про адміністративні правопорушення. Він обов’язково має пройти інструктаж поліції. Щодо зброї, то можна буде користуватися лише травматичною зброєю і газовими балончиками. Активісти «Муніципальної варти» керуватимуться законом про громадські формування», — розповідає голова ГО.

Карась підкреслює, що поліції «не вистачає на все».

«Раніше для того, щоби скласти адмінпротокол, потрібно було обов’язково викликати патруль. Буває, поліцейські приїжджають і дивуються, чому їх викликали, адже є нагальніші справи. Днями буквально на Інститутській, в самому центрі Києва, двірника зарізали, телефон і ноутбук вкрали. Тепер громадські активісти зможуть взяти на себе левову частину роботи поліцейських. Ми фіксуватимемо на відео усі ці порушення, тобто робитимемо те саме, що робили і раніше, але тепер цілком офіційно», — пояснює діяч.

Щодо застосування сили під час затримання Карась зазначає, що це відбуватиметься тій мірі, як її мають право застосовувати звичайні громадяни. «Але якщо скоєно буде напад на члена громадського формування, відповідальність порушника буде вищою», — додає він.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс