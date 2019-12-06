Активіст, що захищає Протасів яр, звернувся до Рябошапки за плівками Труби



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Представник громади Протасового яру Роман Ратушний через погрози змушений був переховуватися

Роман Ратушний отримував погрози від Геннадія Корбана і заступника голови Офісу президента

Представник громади Протасового яру Роман Ратушний зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він переповів їхню розмову з Зеленським щодо погроз активісту з боку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова.

«Він погрожував? Ну він погрожував до призначення ж», - процитував Ратушний президента.

На це активіст відповів: «Так, але судячи з плівок з кабінету Труби, Смирнов вже після призначення курує інтереси Корбана». Зеленський знову своє: «Ну погрожував же він до призначення».

Ратушний нагадав генпрокурору Руслану Рябошапці, що подав заяву про погрози Смирнова ще 7 жовтня, але кримінальне провадження досі не відкрито. «Аудіо погроз Смирнова і матеріали, що підтверджують наявність конфлікту інтересів у вашого Офісу передам, як тільки порушать кримінальне провадження по факту погроз», - сказав він у розмові з президентом.

Нагадаємо, 1 травня 2019 року дніпровська компанія-забудовник ТОВ «Дайтона Груп» встановила паркан у Протасовому яру і оголосила місцевій громаді про плани будувати на схилі три 40-поверхівки (ЖК Турбійон). Протасів яр - це 30 гектарів лісу в центрі Києва, які входять в зону охоронюваного ландшафту. Термін оренди землі, за рішенням Київради сплинув в 2018 році. Громада відмовилась погоджуватись із крадіжкою землі і руйнуванням схилу за допомогою кримінальних схем і почала боротьбу за збереження лісу і надання Протасовому яру статусу регіонального заказника, аби попередити майбутні спроби забудови.

4 травня громадою Протасового яру було сформовано Ініціативну групу «Захистимо Протасів яр». Близько тисячі місцевих жителів підтримали ініціативу і обрали своїм представником 22-річного місцевого мешканця Романа Ратушного.

Громадою були ініційовано порушення кримінальних проваджень, подання судових позовів до забудовника та встановлено пов'язаних з будівництвом осіб.

Бенефіціарами компанії-забудовника ТОВ «Дайтона Груп» виявились дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан та Олег Левін.

9 травня президент Володимир Зеленський у присутності Андрія Богдана (екс-адвоката Корбана) пообіцяв втрутитись в ситуацію з незаконним будівництвом.

Громада при цьому домоглась зупинки будівельних робіт - були видані відповідні приписи контролюючих органів.

14 серпня 2019 року відбулося засідання Шостого апеляційного адмінсуду Києва, суд задовольнив апеляційну скаргу і поновив дію припису Держархбудінспекції про заборону будівельних робіт у Протасовому яру для ТОВ «Дайтона Груп». Після цього представник Левіна та Корбана Андрій Смирнов зустрівся з представником громади Протасового яру Романом Ратушним.

На зустрічі Смирнов почав чи то погрожувати Ратушному з метою примусити його до «компромісу», чи то «добросовісно попереджати» Романа про відомі йому як адвокату методи вирішення питань своїми клієнтами. Є аудіозапис, на якому Смирнов погрожує Ратушному.

За два тижні, 28 серпня, Геннадій Корбан публічно погрожував Роману Ратушному у соцмережі Фейсбук. Зокрема, викраденням, яким раніше погрожував і його представник Андрій Смирнов.

10 вересня президент призначив Андрія Смирнова заступником голови свого Офісу.

15 вересня на координатора громади Протасового яру Юлію Кононенко було скоєно напад. У неї діагностували струс мозку, поліція відмовилась затримувати нападника.

В кінці вересня Ратушному надійшла інформація з різних джерел про те, що його невдовзі мають викрасти і вбити. Також за будинком Ратушного зафіксували спостереження.

Ратушний змушений був переховуватися.

У своєму зверненні до президента Роман просив зустрітись з ним, оскільки переконаний, що в голови і заступника голови Офісу президента очевидний конфлікт інтересів в питанні Протасового яру.

Громада Протасового яру звернулася до Володимира Зеленського з проханням виконати свої обіцянки зупинити незаконне будівництво у Протасовому яру і захистити життя Ратушного від пов'язаних з його Офісом «бізнесменів».

Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що будь-які погрози представникам громади Протасового яру неприпустимі. Він сподівається на реакцію правоохоронних органів і забезпечення особистої безпеки представнику громади Протасового яру Роману Ратушному.