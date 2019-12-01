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    Суспільство

    Відомий український волонтер гнівно звернувся до Зеленського

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    З прапором, тоді ще студент Рома Ратушний - Відомий український волонтер гнівно звернувся до Зеленського
    З прапором, тоді ще студент Рома Ратушний
    Фото з Грушевського, січень 2014

    Володимир Зеленський, ви там студентів побитих збираєте з нагоди річниці їх побиття?

    Ось фото з Грушевського, січень 2014. З прапором, тоді ще студент Рома Ратушний. Рівно шість років тому, Рому як і десятки інших студентів жорстко побили «беркута» під Стелою на Майдані.

    Власне після цього почалась активна фаза Революції Гідності, пише на своїй сторінці у Facebook громадський діяч і волонтер Роман Сініцин.

    «Рома уже більше двох місяців (!) не живе вдома, не користується мобільним і банально переховується. Через чисельні погрози фізичної розправи, пов’язаної з громадською позицією, оскільки він один з координаторів ініціативи з недопущення забудови на Протасовому яру. Захистимо Протасів Яр», – зазначає волонтер.

    «Забудова там ведеться компаніями нікчемної обісцяної х…ні Gennady Korban. Той же Корбан і погрожував Ромі, погрожували і від нього і не раз», – пише Сініцин.

    Володимир Зеленський, ви там студентів побитих збираєте з нагоди річниці їх побиття?

    «Рому послухати не хочете, він теж побитий студент, заодно розкаже і покаже, як заступник керівника вашого «офсіу» Андрій Смірнов, теж погрожує йому, від гєни корбана. Не цікаво, правда?», – наголосив волонтер.

    Нагадаємо, українська співачка та громадська діячка Руслана Лижичко виклала на YouTube звернення до президента України Володимира Зеленського з приводу неналежного розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

    Київ волонтер забудова Володимир Зеленський розслідування Facebook
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