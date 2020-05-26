Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участь у мітингу взяли близько пів сотні активістів Фото: Укрінформ

Кияни вимагають створити парк у Протасовому Яру

Сьогодні, 26 травня, під Київською міською радою відбулась акція, учасники якої вимагали створити парк у Протасовому Яру.

Участь у мітингу взяло близько 50 людей, більшість з них булиу медичних масках, повідомляє Укрінформ.

«У нас є дуже проста вимога до Кличка - час створювати парк», - сказали організатори.

Учасники акції тримали у руках плакати із написами «Протасів Яр - зелена зона», «Протас - зелені легені Києва», «Протасів - парк, не паркінг» із зображеннями зелених долонь тощо.

Мітингувальники скандували «Кличко, час створювати парк» і запалювали зелені димові шашки.

Поблизу чергували два автомобілі поліції і представники поліції діалогу.

Акція пройшла спокійно.

Коментуючи акцію громадських активістів за створення парку у Протасовому Яру, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада на найближчій сесії розгляне питання зміни цільового призначення частини земельних ділянок Протасового Яру – знову на зелену зону.

«Хочу запевнити громаду Протасового Яру: місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради ми винесемо проекти рішень про зміну цільового призначення частини земельних ділянок – знову на зелену зону. Я хотів би, аби депутати нинішнього скликання відповідально поставилися до цього питання і підтримали ці проекти рішень», – зазначив Кличко.

Він нагадав, що Протасів Яр справді з 1966 року є парком. Всупереч статусу парку 30 гектарів лісу багато років тому були роздані приватним фірмам для забудови.

«Також ми очікуємо від правоохоронних органів активізації захисту інтересів громади в судах та оперативного і об'єктивного розслідування існуючих кримінальних проваджень щодо земель Протасового Яру», – підкреслив Кличко.