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    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)

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    Участь у мітингу взяли близько пів сотні активістів - Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Участь у мітингу взяли близько пів сотні активістів
    Фото: Укрінформ

    Кияни вимагають створити парк у Протасовому Яру

    Сьогодні, 26 травня, під Київською міською радою відбулась акція, учасники якої вимагали створити парк у Протасовому Яру.

    Участь у мітингу взяло близько 50 людей, більшість з них булиу медичних масках, повідомляє Укрінформ.

    «У нас є дуже проста вимога до Кличка - час створювати парк», - сказали організатори.

    Учасники акції тримали у руках плакати із написами «Протасів Яр - зелена зона», «Протас - зелені легені Києва», «Протасів - парк, не паркінг» із зображеннями зелених долонь тощо.

    Мітингувальники скандували «Кличко, час створювати парк» і запалювали зелені димові шашки.

    Поблизу чергували два автомобілі поліції і представники поліції діалогу.

    Акція пройшла спокійно.

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    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)
    Активісти запалили під київською мерією зелені димові шашки (фото)

    Коментуючи акцію громадських активістів за створення парку у Протасовому Яру, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада на найближчій сесії розгляне питання зміни цільового призначення частини земельних ділянок Протасового Яру – знову на зелену зону.

    «Хочу запевнити громаду Протасового Яру: місто робить все для наведення ладу із землею урочища. На найближчу сесію Київради ми винесемо проекти рішень про зміну цільового призначення частини земельних ділянок – знову на зелену зону. Я хотів би, аби депутати нинішнього скликання відповідально поставилися до цього питання  і підтримали ці проекти рішень», – зазначив Кличко.

    Він нагадав, що Протасів Яр справді з 1966 року є парком. Всупереч статусу парку 30 гектарів лісу багато років тому були роздані приватним фірмам для забудови. 

    «Також ми очікуємо від правоохоронних органів активізації захисту інтересів громади в судах та оперативного і об'єктивного розслідування існуючих кримінальних проваджень щодо земель Протасового Яру», – підкреслив Кличко.

    екологія Віталій Кличко Київ Київрада протести у Києві парк
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