Одна лбдина загинула та троє поранені у результаті атаки на магазин у Вишневому

Внаслідок російської атаки на місто Вишневе на Київщині загинула людина, ще троє зазнали поранень. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

«Ворог забрав життя людини у Вишневому. Ще троє людей поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку», – ідеться у повідомленні.

Пожежу в будівлі магазину ліквідовано.

Ткаченко додав, що ворог цілеспрямовано тероризує мирне населення, атакує цивільні об'єкти та саме життя людей.

Нагадаємо, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки в Димері. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.

Рятувальники дістали друге тіло з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада.