Андрій Вавриш: Потрібно рухатися до осмисленого будівництва, коли будівлі функціональні і гармонійно поєднуються один з одним



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Генеральний директор компанії Saga Development Андрій Вавриш

Будівельні компанії повинні знаходити баланс між якістю архітектури і середньозваженими значенням ціни

Інвестиції в створення якісної архітектури не завжди окупаються додатковим прибутком, але вони допомагають розвиватися місту і створюють функціональний простір – комфортне для життя людей.

Про це генеральний директор компанії Saga Development Андрій Вавриш розповів на конференції Architecture of the Future 2019.

За словами Андрія Вавриша, якість архітектури завжди підвищує ринкову вартість нерухомості. Але для девелопера – це певний ризик, тому що окупаються такі інвестиції не відразу і далеко не у всіх випадках.

«Якість архітектури завжди має значення при визначенні вартості нерухомості. Дивлячись на будинок, ви розумієте: це дешевий будинок, а це хороший будинок – він коштує дорожче. Ви визначаєте це інтуїтивно. Інше питання: чи окупаються інвестиції в дорогу архітектуру додатковим заробітком? Не завжди. Іноді це – проби, іноді не пов’язане з грошима. Як девелопер я розумію, що часто маю робити речі, не пов’язані безпосередньо з калькулятором. Ти ризикуєш, пробуєш, шукаєш», – пояснив бізнесмен.

Андрій Вавриш вважає, що будівельні компанії завжди повинні знаходити баланс між якістю архітектури і середньозваженими значенням ціни, але перед початком кожного проекту відповідати на питання – «навіщо?».

«Архітектура повинна знайти відповідь на питання» навіщо? «Для кожного девелопера відповідь різна. Для одного – я просто забудовують майданчик. Для іншого – я хочу синергії, я хочу досягти логіки будівлі. Експертиза повинна бути навіть глибше. Що потім буде з районом, територією? Як твої об’єкти впливають на місто? Що відбувається з містом? Планка, яку ми перед собою ставимо, вимагає, щоб свою діяльність переосмислили не тільки девелопери, а й викладачі будівельних ВНЗ, чиновники в регіонах, в країні, бізнесмени. Тоді архітектура буде красивою, але абсолютно нейтральною, функціональної і корисної «, – вважає Андрій Вавриш.

За словами девелопера, зараз Україна і особливо Київ поступово рухаються до «осмисленого будівництва», коли будівлі функціональні і гармонійно поєднуються одна з одною в одному місті. Він також висловив упевненість в тому, що, створивши правильний діалог між владою і девелоперами, вже через 15 років Київ може здійснити справжній прорив у сфері архітектури та будівництва.