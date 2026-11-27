Протягом двох діб три сухі трансформатори ЖК «Паркленд» послідовно вийшли з ладу, згорівши жовтим полум’ям

У столичному житловому комплексі «Паркленд» 14 повністю електрифікованих багатоквартирних будинків майже на чотири доби залишилися без стабільного електропостачання через послідовну аварію одразу трьох трансформаторів. Про перебіг аварійної ситуації та алгоритм антикризових дій для керівників будинків розповів голова правлінь ОСББ «Ю124», «Юнацька 10» та «Смарти ПаркЛенд» Андрій Атрощенко, повідомляє «Главком».

Як сталася аварія

За словами Атрощенка, криза розпочалася 31 жовтня 2026 року на трансформаторній підстанції ТП-8704, яка перебуває на балансі ДТЕК. Раніше два масляні трансформатори номіналом по 1000 кВА там замінили на сухі потужністю по 630 кВА.

Протягом двох діб три сухі трансформатори послідовно вийшли з ладу, згорівши жовтим полум’ям. Після заміни на нові вони працювали від однієї до шести годин і знову ламалися. Головною причиною критичних збоїв став різкий пік навантаження: після тривалих відключень мешканці повністю електрифікованих будинків одночасно вмикали велику кількість потужних електроприладів.

Алгоритм дій в умовах енергетичної кризи

Атрощенко зазначив, що відмовився від пасивного очікування після подання заявки у ДТЕК та обрав комплексне антикризове управління, яке включало сім кроків:

Офіційне звернення: реєстрація невідкладної аварійної заявки через ресурс ДТЕК «Київські електромережі». Залучення забудовника: співпраця з командою ZIM Group для прискорення комунікації з оператором мереж, пошуку резервного обладнання та залучення інженерів, обізнаних зі схемою живлення комплексу. Постійна комунікація з мешканцями: оперативне інформування про реальний перебіг робіт без обіцянок строків, які неможливо гарантувати. Розгортання гуманітарного штабу: на другу добу аварії, після виходу з ладу другого трансформатора, за шість годин за участі ініціативної групи сусідів «Виживальники ЖК» організували простір площею понад 300 кв. м. Його заживили від резервного генератора потужністю до 40 кВт. У штабі мешканці могли зігрітися, зарядити гаджети, скористатися гарячою водою, приготувати їжу, зберігати продукти в холодильниках, працювати дистанційно через Wi-Fi та проводити час із дітьми в окремій кімнаті. Незалежний технічний супровід: залучення спеціалізованої приватної компанії ТОВ «Монтаженергосистем» із відповідними дозволами. Її фахівці перевіряли кабельні лінії до будинків та в межах погодженого доступу контролювали якість аварійних робіт і контактних з’єднань. Збір коштів на оперативні витрати: через відкриту банку жителі зібрали 76 338 грн. Гроші спрямували на оплату роботи приватних енергетиків, перевірку кабельних трас і термінову закупівлю комплектуючих (шин, запобіжників тощо). Превентивні звернення: мешканці зібрали підписи під терміновим колективним зверненням до генерального директора ДТЕК «Київські електромережі», а інженери напрацювали пропозиції щодо розвантаження підстанції взимку.



Як вдалося стабілізувати систему

Повернути стабільне світло в усі 14 будинків вдалося після чотирьох діб робіт. Ключовим рішенням стало встановлення масляного трансформатора потужністю 1000 кВА замість одного із сухих на 630 кВА, а також перерозподіл навантаження з урахуванням потреб будинків без газопостачання.

За словами керівника ОСББ, станом на 26 листопада протягом близько трьох тижнів повторних аварій такого масштабу не фіксували. Водночас подальше розвантаження підстанції через залучення додаткової енергетичної інфраструктури ще потребує погодження та алгоритму реалізації від оператора системи розподілу.

Поради керівникам ОСББ та мешканцям

На основі пережитого досвіду Андрій Атрощенко сформулював рекомендації для управителів багатоквартирних будинків: заздалегідь знати межі балансової відповідальності за мережі, мати контакти енергетиків, забудовника й підрядників, створити систему резервного зв’язку (у ЖК, зокрема, використовують портативні радіостанції), передбачити автономне живлення для базових потреб людей і не підміняти собою фахових енергетиків.

Мешканцям багатоповерхівок голова ОСББ радить дотримуватися трьох правил безпеки для мереж:

під час знеструмлення від’єднувати від розеток потужні та некритичні прилади;

після появи світла вичікувати щонайменше 30 хвилин перед увімкненням енергоємної техніки та запускати її по черзі;

зменшити в налаштуваннях потужність заряджання домашніх інверторів, акумуляторних систем і портативних зарядних станцій щонайменше на 50% від максимуму, якщо це дозволено виробником і не шкодить критичним потребам родини.

Нагадаємо, міська влада Києва відпрацьовує різні алгоритми дій на випадок тривалого відключення електроенергії, опалення та водопостачання. Зокрема, у Києві готують мережу «Пунктів незламності» під різні потреби.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робитиме все можливе для захисту Києва від російських атак. «Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни», – наголосив глава держави.

Раніше у КМВА запевнили, що наразі система водопостачання у столиці працює у штатному режимі, а запровадження графіків подачі води не планується. Відповідна заява пролунала на тлі закликів комунальників економити ресурс та доручення уряду щодо підготовки міст до можливих обмежень водопостачання у разі пошкодження критичної інфраструктури.