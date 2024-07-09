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Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
Сьогодні у Києві день жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Унаслідок ракетного удару по Києву 27 загиблих та 117 постраждалих

Станом на ранок 9 липня в Києві внаслідок ракетного удару 27 загиблих та 117 постраждалих. Про це повідомили в КМДА. 

Серед загиблих четверо дітей. Наразі пошукові роботи продовжуються. 

У Національній поліції повідомили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика. 

Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено) фото 1
Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено) фото 2

Російські війська вранці 8 липня завдали по Україні ракетних ударів. Зокрема, по Києву, Дніпру, Кривому Рогу і Донеччині. Сили оборони України збили 30 із 38 російських ракет, повідомили у Повітряних силах. Окупанти пошкодили медичний центр «Ісіда» у Дніпровському районі столиці. Кількість загиблих зросла до семи.

Серед інших об’єктів, під російський ракетний удар потрапило одне з приміщень дитячої лікарні «Охматдит».

Постраждав корпус, де були діти на діалізі, розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Посли різних країн приїхали до «Охматдиту», аби побачити наслідки російського терору. 

Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня.

Теги: Київ діти Охматдит Віктор Ляшко

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