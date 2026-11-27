Тетяна Меліхова прийняла присягу 26 листопада під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради IX скликання

У Київській міській раді 26 листопада представили нову депутатку фракції «Батьківщина» – Тетяну Меліхову. Вона замінила Богдану Тимощук, яка достроково склала повноваження за сімейними обставинами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Повернення до міськради після шестирічної перерви

Згідно з постановою Київської міської виборчої комісії, повноваження депутатки Київради ІХ скликання Богдани Тимощук припинено достроково. Натомість депутатське посвідчення отримала Тетяна Меліхова.

Сама новообрана депутатка уточнила, що її попередниця змушена була залишити раду через сімейні обставини.

«Продовжую повноваження депутата Київради у складі фракції «Батьківщина», правда, з перервою у шість років», – зазначила Меліхова.

Що відомо про Тетяну Меліхову

Тетяна Меліхова прийняла присягу 26 листопада під час пленарного засідання V сесії Київської міської ради IX скликання фото: Facebook-сторінка Тетяни Меліхової

Тетяні Меліховій 72 роки, і це вже її п’ята каденція у столичній міськраді. Вона є однією з найдавніших соратниць Юлії Тимошенко в Київраді:

2006–2010 роки: була депутаткою від БЮТ та очолювала цю фракцію. У 2010 році всередині політичної сили стався конфлікт – однопартієць Денис Москаль оголосив про своє обрання новим головою фракції. Меліхова не визнала цього рішення, звинувативши його у співпраці із заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Кравцем. Після розколу Москаль створив депутатську групу «Республіка Київ».

2014–2020 роки: обиралася депутаткою VII та VIII скликань від ВО «Батьківщина». Працювала секретарем фракції та членкинею постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. На місцевих виборах 2020 року очолювала список політсили у Святошинському районі (10-й округ).

Державна служба та політика: за часів мера Олександра Омельченка обіймала посади заступниці голови Ватутінської та Деснянської РДА, а згодом – першої заступниці голови Деснянської райдержадміністрації. Також була помічницею народного депутата від БЮТ Анатолія Семиноги, у 2009–2010 роках працювала радницею прем’єр-міністерки Юлії Тимошенко та тричі балотувалася до Верховної Ради.

Нагадаємо, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання депутатський корпус ухвалив рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» ще сімом киянам, які зробили вагомий внесок у захист держави, розвиток столиці та здобули високий авторитет громади.