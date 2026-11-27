Машиніст потяга сполученням Рахів – Київ подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося

У Фастівському районі Київської області пасажирський потяг на смерть збив 62-річну місцеву жительку. Трагедія сталася у четвер, 26 листопада, в межах зупиночної платформи Мотовилівка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередньою інформацією правоохоронців, жінка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст потяга сполученням Рахів – Київ подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Слідчі Фастівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області поблизу залізничної станції Вишневе пасажирський потяг сполученням Варшава – Київ смертельно травмував 72-річну жінку. Потерпіла рухалася поруч із залізничною колією.

У селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області під колесами вантажного потяга загинув 18-річний велосипедист. Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід, коли на нього наїхав потяг.