Скандальний керівник Бабиного Яру знайшов собі нову роботу

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», очолюваний Яковером, неодноразово піддавався критиці, що зрештою призвело до його відходу з посади

Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) розпочинає будівництво Терапевтичного саду, який стане простором для відновлення та зцілення, насамперед для українських військових, ветеранів, членів їхніх родин та людей, що потребують реабілітації після травм. Про це повідомив ініціатор проєкту Максим Яковер, колишній скандальновідомий директор Меморіального центру «Бабин Яр», інформує «Главком».

За словами Яковера, Терапевтичний сад створюється, в першу чергу, для військових та ветеранів, членів їхніх сімей та людей, що відновлюються після травм, але відвідати сад зможе кожен.

Візуалізація Терапевтичного саду фото: Максим Яковер/Facebook

Зазначається, що основою саду стануть зони садівничої терапії, тілесних практик, арттерапії, а також зони для індивідуального відпочинку. За задумкою авторів проєкту, він має стати «красивим, відвідуваним та улюбленим місцем, що зцілює через візуальний, звуковий, тактильний контатки з природою за рахунок спеціально підібраних для цього рослин».

У разі успіху пілоту на ВДНГ, за словами Яковера, подібні простори і програми можуть зʼявитися при лікарнях, реабілітаційних центрах та публічних просторах багатьох міст та громад.

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Візуалізація Терапевтичного саду фото: Максим Яковер/Facebook

Також повідомляється, що проєкт реалізується ВДНГ і Міністерством у справах ветеранів у межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Відкриття першої черги Терапевтичного саду планується у серпні.

Зауважимо, що Максим Яковер обіймав посаду генерального директора Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Цей проєкт супроводжувався низкою скандалів та суперечок, зокрема через участь російського капіталу та російського режисера Іллі Хржановського: Проєкт фінансувався, зокрема, російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Павлом Фуксом, а художнім керівником був скандально відомий російський режисер Ілля Хржановський. Це викликало значне обурення в українському суспільстві та звинувачення у проросійському впливі та маніпуляціях історією.

Один з найрезонансніших скандалів стосувався наміру звести меморіальну синагогу на території Кирилівського православного кладовища у Бабиному Яру. Це викликало протести з боку єврейської громади, яка забороняє будівництво на місцях поховань, українських істориків та представників церков. Під час розкопок на цій ділянці були виявлені людські останки, що ще більше загострило ситуацію. Максим Яковер, як тодішній директор, пояснював отримання дозволів та доцільність робіт, але це не зняло напруги.

Багато українських істориків та громадських діячів критикували концепцію Меморіалу, пропоновану Хржановським та фондом, вважаючи її такою, що не відповідає українському баченню трагедії та ігнорує роль українців у її вшануванні.

У лютому 2022 року Максим Яковер залишив посаду генерального директора Меморіального центру «Бабин Яр» та перейшов до Наглядової ради проєкту.