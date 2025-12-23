Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі

За даними рятувальників, внаслідок падіння уламків дрона значних пошкоджень зазнали декілька п’ятиповерхових будинків

Внаслідок чергової атаки російських безпілотників у вівторок вранці, 23 грудня, у Святошинському районі столиці зафіксовано влучання уламків у п'ятиповерхівку. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, серед яких – одна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Рятувальники демонтують аварійні конструкції пошкоджених будівель фото: ДСНС УКраїни

За даними рятувальників, внаслідок падіння уламків дрона значних пошкоджень зазнали декілька п’ятиповерхових будинків. Зокрема, у будинках частково зруйновано дах та пошкоджено фасад. Вибуховою хвилею масово вибито скло у вікнах квартир.

Демонтаж аварійних конструкцій фото: ДСНС України

Вибухом у будинках винесло вікна фото: ДСНС України

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у пошкоджених квартирах залишаються заблоковані люди.

«Фіксуємо наслідки атаки... Є заблоковані люди в квартирі. Інформація щодо постраждалих постійно уточнюється», – зазначив Ткаченко.

Деблокуванняя дверей квартири фото: ДСНС України

Повідомляється, що на місці події працюють підрозділи ДСНС та правоохоронці. Рятувальники проводять демонтаж аварійних конструкцій пошкоджених будівель, щоб запобігти подальшим обрушенням.

Нагадаємо, о 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».