Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі
Вибуховою хвилею масово вибито скло у вікнах квартир
фото: ДСНС України/Facebook

За даними рятувальників, внаслідок падіння уламків дрона значних пошкоджень зазнали декілька п’ятиповерхових будинків

Внаслідок чергової атаки російських безпілотників у вівторок вранці, 23 грудня, у Святошинському районі столиці зафіксовано влучання уламків у  п'ятиповерхівку. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, серед яких – одна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Рятувальники демонтують аварійні конструкції пошкоджених будівель
Рятувальники демонтують аварійні конструкції пошкоджених будівель
фото: ДСНС УКраїни

За даними рятувальників, внаслідок падіння уламків дрона значних пошкоджень зазнали декілька п’ятиповерхових будинків. Зокрема, у будинках частково зруйновано дах та пошкоджено фасад. Вибуховою хвилею масово вибито скло у вікнах квартир.

Демонтаж аварійних конструкцій
Демонтаж аварійних конструкцій
фото: ДСНС України
Вибухом у будинках винесло вікна
Вибухом у будинках винесло вікна
фото: ДСНС України

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у пошкоджених квартирах залишаються заблоковані люди.  

«Фіксуємо наслідки атаки... Є заблоковані люди в квартирі. Інформація щодо постраждалих постійно уточнюється», – зазначив Ткаченко.

Деблокуванняя дверей квартири
Деблокуванняя дверей квартири
фото: ДСНС України

Повідомляється, що на місці події працюють підрозділи ДСНС та правоохоронці. Рятувальники проводять демонтаж аварійних конструкцій пошкоджених будівель, щоб запобігти подальшим обрушенням.

Нагадаємо, о 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Теги: Київ обстріл тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві тривога тривала майже три години
У Києві тривога тривала майже три години
25 листопада, 08:35
Наслідки атаки на Запоріжжя
Запоріжжя: рятувальники показали наслідки російської атаки
16 грудня, 23:23
До Дня Святого Миколая у Києві заплановано цікаві заходи для дітей та дорослих
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
2 грудня, 16:33
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
2 грудня, 20:11
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
4 грудня, 11:39
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
У «Літаючій тарілці» на Либідській буде влаштовано громадський простір
8 грудня, 11:04
Наразі зміни графіку руху підземного транспорту на Різдво та Новий рік не плануються
Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену
8 грудня, 17:24
Кияни та гості міста зможуть придбати різноманітну продукцію, як правило, за цінами, нижчими за ринкові
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
15 грудня, 17:17
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
Вчора, 13:12

Новини

Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
Поранення дитини та важкі травми у перехожої: прокуратура розслідує ранкову атаку на Київ
Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі
Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua