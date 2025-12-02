Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Графіки відключення світла у столиці 3 грудня
Завтра, 3 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 3 грудня
- 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
- 1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 2.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 2.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
- 3.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 4.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 5.1 черга – без світла з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
- 6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
- 6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Нагадаємо, завтра, 3 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
