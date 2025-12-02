Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у столиці 3 грудня

Завтра, 3 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 3 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 2.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 2.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.1 черга – без світла з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 3 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ ДТЕК відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Квартирна афера викрилася, коли тітка померлого почала оформлення документів для вступу у спадщину
Столичний рієлтор «продав» житло померлого друга своїй дружині
27 листопада, 19:18
У Києві тривога тривала майже три години
У Києві тривога тривала майже три години
25 листопада, 08:35
ДТЕК веде перемовини з компаніями з США щодо поставок скрапленого газу
ДТЕК веде перемовини з компаніями з США щодо поставок скрапленого газу
19 листопада, 13:44
25-річна Катерина розпочала свою роботу в метрополітені навесні 2025 року
Перша в історії Києва жінка-машиністка: як Катерина Єсипчук керує поїздами підземки
16 листопада, 20:57
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
15 листопада, 18:48
Комунальні служби міста оперативно працюють на місцях, визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків
Росіяни вдарили по теплових мережах Києва
14 листопада, 03:12
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
5 листопада, 18:37
До вже звичних для українців відключень електрики взимку можуть додатися проблеми з газом
Андрій Мизовець: Якщо ситуація з теплом буде критична, у жителів великих міст є лише один вихід...
3 листопада, 10:10

Новини

«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
У Броварському районі чоловік побив товариша рушницею
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київ: сина жінки, загиблої під час обстрілу, виписують з лікарні
Київ: сина жінки, загиблої під час обстрілу, виписують з лікарні
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua