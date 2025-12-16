Запоріжжя: рятувальники показали наслідки російської атаки

Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей

Увечері, 16 грудня ворожі війська завдали удару по обласному центру Запоріжжя. Наслідки атаки розповідає ДСНС, пише «Главком».

фото: ДСНС

Пошкоджено приватний житловий будинок, без загоряння. Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 37-річний чоловік та 76-річна жінка. Кількість постраждалих уточнюється.

фото: ДСНС

Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися вісім рятувальників і дві одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей.

Через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники