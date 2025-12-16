Запоріжжя: рятувальники показали наслідки російської атаки
Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей
Увечері, 16 грудня ворожі війська завдали удару по обласному центру Запоріжжя. Наслідки атаки розповідає ДСНС, пише «Главком».
Пошкоджено приватний житловий будинок, без загоряння. Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 37-річний чоловік та 76-річна жінка. Кількість постраждалих уточнюється.
Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучалися вісім рятувальників і дві одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, уранці 16 грудня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей.
Через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники
