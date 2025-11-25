У Києві тривога тривала майже три години

Масштабна тривога була оголошена через зліт МіГ-31 та загрозу БпЛА

У Києві о 05:36 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА та ракетну небезпеку через зліт МіГ-31. О 08:33 пролунав відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, цієї ночі у Києві пролунали вибухи через атаку ракет та безпілотників. У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі ворожі шахеди та крилаті ракети. Також є загроза пусків балістики та «Кинджалів».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив:

В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів;

В Дніпровському районі сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони.

Потім Ткаченко написав, що у Києві загинула людина внаслідок атаки РФ.

«На жаль, вже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки. За оновленими даними, також підтверджено 7 постраждалих. Мої співчуття рідним загиблого», – написав Ткаченко.