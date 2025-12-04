Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
фото: прокуратура України

Міністерство охорони здоров'я України анулювало ліцензію медичного закладу, де сталася трагедія

Ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора

За даними слідства, у березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування. Також від роботи тимчасово відсторонили лікарку-анестезіолога

Експертизи підтвердили: смерть настала від гострої серцевої недостатності, спричиненої введенням препарату, який був протипоказаний через наявне захворювання.

Міністерство охорони здоров'я України анулювало ліцензію медичного закладу, де сталася трагедія.

У серпні сталася схожа трагедії –у столичній лікарні після введення анестезії померла 10-річна дівчинка. Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.

Теги: Київ лікар смерть дитина підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджена багатоповерхівка у столиці внаслідок атаки
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Київ
14 листопада, 02:00
Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною та часто залишався з нею удвох
Киянин отримав покарання за розбещення восьмирічної племінниці
17 листопада, 10:28
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 14 листопада в Улан-Уде
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста
15 листопада, 10:39
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг висловлюється про стан свого чоловіка
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
24 листопада, 16:51
Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
21 листопада, 14:12
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
27 листопада, 14:25
Внаслідок обстрілу пошкоджено 541 вікно та 63 балкони
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
1 грудня, 10:04
Передана колекція містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
2 грудня, 15:47

Новини

Президент Кіпру прибув до Києва
Президент Кіпру прибув до Києва
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
Бессарабський ринок готується до відкриття після перезапуску: яким він буде (фото)
Бессарабський ринок готується до відкриття після перезапуску: яким він буде (фото)
На Борщагівці група людей перешкоджала зносити МАФи. Влада звернулася до киян
На Борщагівці група людей перешкоджала зносити МАФи. Влада звернулася до киян
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua