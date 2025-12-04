Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці

У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце

Ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування. Також від роботи тимчасово відсторонили лікарку-анестезіолога.

Експертизи підтвердили: смерть настала від гострої серцевої недостатності, спричиненої введенням препарату, який був протипоказаний через наявне захворювання.

Міністерство охорони здоров'я України анулювало ліцензію медичного закладу, де сталася трагедія.

У серпні сталася схожа трагедії –у столичній лікарні після введення анестезії померла 10-річна дівчинка. Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.