День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята

До Дня Святого Миколая у Києві заплановано цікаві заходи для дітей та дорослих

Музей історії міста Києва запрошує на виставку «Різдвяний політ «Щедрика»

Київ запрошує розпочати цикл зимових свят із магічних подій. «Главком» зібрав найцікавіші заходи – від святкових вистав у театрах та концертів до унікальних музейних експозицій, присвячених українській ялинковій іграшці. Скористайтеся цією добіркою, щоб День Святого Миколая став справді особливим, наповненим теплом та традиціями.

Зміст

Музеї

6 грудня – свято святого Миколая в музеї (розважальна програма для дітей);

3 грудня – 11 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика».

Виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»

Музей історії міста Києва разом із дослідницею ялинкових прикрас Мариною Лукʼяновою презентує виставковий проєкт «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення». Відвідувачів музею запрошують відкрити для себе історію найочікуванішого зимового свята і його невіддільного атрибута – ялинки.

Виставка пропонує відкинути стереотип про ялинкову прикрасу як про типову декорацію та поглянути на неї під незвичним кутом – як на автономний музейний об’єкт, що відображає звичаї українського святкового календаря, історію повсякдення та побуту, розвиток одного із напрямів промисловості України.

Проєкт демонструє, як протягом десятиліть змінювалися образи, матеріали та техніки виготовлення прикрас, розповідає всі тонкощі виробництва перших скляних куль і ватних фігурок, а також чому іграшки в українських костюмах можна було зустріти за кордоном.

У експозиції представлені рідкісні артефакти: перші ялинкові прикраси ХІХ століття, іграшки періоду Першої світової війни, паперові, фігурні скляні декорації, сучасні вироби з авторськими ручними розписами.

Коли: 4 грудня – 15 лютого

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

6 грудня – «Свято Миколая»: музейне заняття і майстер-клас із розпису пряників;

7 грудня – «Магія народних святкувань»: музейне заняття і майстер-клас із розпису жолудів за новорічними мотивами.

Свято Миколая з розписом пряників

Музей окупації Києва запрошує всіх діток на чарівне святкування Дня Святого Миколая. Діти дізнаються про традиції святкування та вірування у Святого Миколая, а також навчаться власноруч розписувати смачні пряники. Заняття розраховане для діток від шести років. Реєстрація за номером телефону – обовʼязкова.

Коли: 6 грудня, 13:00

Місце проведення: Музей окупації Києва, вул. Дениса Антіпова, 49/1.

1 грудня – 18 січня 2026 року – виставка «Ялинкові іграшки. Від давнини до сьогодення» з приватної колекції Марини Лук'янової;

6 грудня – майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас.

Виставка «Ялинкові іграшки. Від давнини до сьогодення»

«Різдвяний Київ» – це виставка, що простежує більш ніж столітню історію зимової святкової традиції міста – від ранніх європейських прикрас до становлення місцевої виробничої школи й міжнародного експорту.

У центрі експозиції – унікальні предмети з приватних колекцій та майстерень Європи, які побутували в Києві різних епох: металеві підсвічники та літографовані янголи, богемський і німецький стеклярус, дрезденські картонажні фігурки, порцелянові мініатюри, воскові образи та ранні ватяні фігури.

Окрему увагу приділено київській історії середини ХХ століття. Після легалізації свята у 1935 році в місті масово виникають артілі та кустарні майстерні, які виготовляють перші радянські прикраси з вати та пап’ємаше. У післявоєнні десятиліття Київ перетворюється на один із важливих центрів виробництва: фабрика «Перемога» на Глибочицькій формує впізнаваний стиль, який став невід’ємною частиною локальної святкової традиції кількох поколінь.

Коли: 1 грудня – 18 січня 2026 року

Місце проведення: Музей «Садиба на Кудрявці», вул. Кудрявська, 9.

3 грудня – 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням).

5 грудня – відкриття виставки «У саду різдвянім».

Виставка «У саду різдвянім»

Виставка «У саду різдвянім» вибудувана як дивовижна мандрівка. Тут українська традиція казкарства зустрічається із сучасними авторськими фантазіями, яскраві створіння Марії Примаченко сусідять із керамічними баранцями та левами васильківських майстрів, мотанки-обереги Ольги Рондяк «захищають» сад спільно з дивовижними квітами Неллі Ісупової, чарівні малюнки Костя Лавра поєднуються з добрими глиняними персонажами Лесі Денисенко.

Експозиція збагачена керамікою сучасних українських майстрів: Неллі Ісупової, Лесі Денисенко, Олександра Маслія, Ірини Вештак-Остроменської та інших. Образи ангелів, строкатих птахів, чудовних звірів, втілені митцями, глибоко закорінені в давній українській міфотворчості, проте надзвичайно сучасні.

Коли: до 1 лютого 2026 року

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

3 грудня – 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

6 грудня – «Київське Різдво у Лисенків», екскурсія та кулінарний майстер-клас із приготування куті від фудблогерки Світлани Климовської.

«Різдвяний шелест». Виставка малярства Марії Кристопчук

У центрі виставки «Різдвяний шелест» – особисті різдвяні сенси художниці Марії Кристопчук, втілені у метафорі шелесту. Це шелест сторінок бабусиних записників зі святковими рецептами, шелест подарунків під подушкою в ніч на Миколая, тихий переспів дзвіночків у вертепних декораціях, шурхіт сіна в міській шопці, шелест дідухів, святкових обгорток. І зрештою – шелест крил херувимів, який стає головним символом експозиції. Саме херувими, крилаті охоронці світла, становлять вагому частину представлених робіт.

Особливе місце займає натюрморт «Спадок», який став точкою перетину авторського малярства і сакральної пластики з колекції художниці. На полотні зображені предмети народного мистецтва, успадковані від дядька Марії – Миколи Кристопчука, українського імпресіоніста та викладача катедри сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв. Саме дві голівки херувимів, врятовані ним з руїн знищеного совєтами храму, стали початком захоплення Марії сакральною скульптурою і надихнули на створення власної колекції. Спадок предметний, мистецький і духовний об’єднався тут в одну цілісну історію.

Виставка торкається глибинних шарів української традиції, відкриваючи її крізь особисту пам’ять, родинний спадок та духовність різдвяного циклу.

Коли: з 3 грудня до 19 січня

Місце проведення: Музей видатних діячів української культури, Меморіальний будинок Лесі Українки, вул. Саксаганського, 97.

6 грудня – концерти класичної музики від Національної філармонії України.

6 грудня – концерт вихованців дитячої музичної школи «Дарунки Святому Миколаю».

6 та 7 грудня – святковий ярмарок до Дня святого Миколая;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок», виготовлення та розпис різдвяних зірок, малювання хатньої ікони на склі, сукання різдвяної свічки з воску, виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

Різдвяний ярмарок

6-7 грудня до музею завітають майстри та майстрині з різних куточків України, які вже готують для вас свої рукотвори – різдвяні подарунки, наповнені теплотою рук і глибиною традиції.

Майстри з Івано-Франківщини представлять на ярмарку гуцульські ліжники, доріжки, оздоблені вишивкою кептарі й сардаки, майстри з Волині – ткані скатертини, відтворені строї та вишивку Любешівщини. А ще в цьогорічному асортименті сила-силенна різдвяних атрибутів та дарунків від майстрів з Києва та Київщини, Чернігова, Львова, Луганська, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, Кіровоградщини, Вінниччини та Закарпаття. Це дідухи, солом'яні павуки, різдвяні зірки, вертепні маски, святковий одяг, традиційні прикраси, рушники, свічки, гончарний посуд та ще багато краси для ваших осель і рідних людей на подарунки у День Святого Миколи та на Різдво.

Протягом двох днів діятиме Різдвяна майстерня. Носії традиційних знань та вмінь навчатимуть як виготовляти солом'яного павука, дідуха, маску кози та розписувати ікону на склі.

Коли: 6-7 грудня, 11:00-19:00

Місце проведення: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська 19.

1-29 грудня – святкова майстерня;

6 грудня – майстер-клас «Декупаж ялинкової іграшки»;

7 грудня – майстер-клас «Снігур».

6 грудня – фарби життя «Зимові етюди» (мініатюра). Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю.

1-31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана»;

3-22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

6 грудня – святкова розвага для дітей «Зимові забави в музеї».

«Зимові забави в музеї»

Музей запрошує 6 грудня до музею дітей віком від шести до 10 років на святкову розвагу До Дня Святого Миколая «Зимові забави в музеї». Святкові коробки-загадки створять справжнє зимове свято з цікавими іграми, розвагами, емоціями та дружньою атмосферою.

Коли: 6 грудня, 12:00

Місце проведення: Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-Б.

Театри

Головна сцена

6 грудня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;

7 грудня – «Був собі Пес», пастораль.

Дитячий простір

3, 6 грудня – «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

Національна опера України імені Т. Г. Шевченка підготувала великий святковий концерт до Дня Святого Миколая, що об'єднав найкращі зразки світової оперної та балетної класики. Програма складається з двох відділів і включає твори таких геніїв, як Моцарт, Россіні, Верді, Пуччіні, Сен-Санс, Ш. Гуно, Ф. Легар та ін.

Зокрема, під час концерту прозвучать відомі арії та дуети, включаючи Увертюра до «Весілля Фігаро» Моцарта, Каватина Фігаро з «Севільського цирульника» Россіні, Арія Каварадоссі з опери «Тоска» Дж. Пуччіні, Куплети Тореадора з «Кармен» Бізе, Хор з опери «Набукко» (Верді) та багато іншого.

Концерт є чудовою нагодою насолодитися високим мистецтвом та святковою атмосферою у виконанні зірок української сцени.

Коли: 6 грудня, 17:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Концертна програма «Казкові історії Святого Миколая»

Концертна програма Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» «Казкові історії Святого Миколая» запрошує у цікаву подорож разом зі Святим Миколаєм у чарівний світ української зими зі старовинними традиціями та таємничими пригодами.

Коли: 5 грудня о 13:00 та 18:00, 6 грудня о 12:00 та 15:00, 7 грудня о 12:00 та 15:00

Місце проведення: Київська опера, вул. Межигірська, 2 (М.Контрактова площа).

Бібліотеки

2-6 грудня – подарункова виставка «Свята зимові починає день Святого Миколая»;

5-31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі».

1-31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

6 грудня – святковий вернісаж «Святий Миколай, щастя дай моїй родині і коханій Україні» до Дня святого Миколая;

6 грудня – «Святий Миколай, прошу перемоги і мирного неба. А більше й нічого не треба». Тематична виставка.

3 грудня – святкова читанка «Миколаєві чудасії», до Дня святого Миколая;

6 грудня – святкова читанка-майстерка «Мелодія дива», до Дня святого Миколая.

Концерти

Концерт «Святий Миколай крокує до міста»

Програма концерту:

Фред Кутс – Santa Claus is coming to town / «Святий Миколай крокує до міста».

Айра Вілсон – Christmas Lullaby / «Різдвяна колискова».

Ніно Рота – Speak softly love / «Говори тихіше про кохання» з кінофільму The Godfather / «Хрещений батько».

Макс Ріхтер – Антоніо Вівальді (рекомпозиція) – L’Inverno / «Зима» з циклу Le quattro stagioni / «Пори року».

Мел Торне, Роберт Вельс – The Christmas Song / «Різдвяна пісня».

Волтер Кент – I’ll be home for Christmas / «Я буду вдома на Різдво».

Жюль Стайн – Let it snow / «Хай сніжить».

Ірвінґ Берлін – White Christmas / «Біле Різдво».

Астор П’яццолла – Ave Maria / «Аве Марія».

Юлія Рожавська – «За вікном зима».

Василь Барвінський – «В’язанка колядок».

Василь Барвінський – «Ой дивнеє народження».

Астор П’яццолла – Invierno Porteño / «Зима» з циклу Las Cuatro Estaciones Porteñas / «Пори року в Буенос-Айресі».

Франц Ксавер Ґрубер – Silent Night / «Тиха ніч».

Із настанням зими усі ми стаємо по-дитячому щирими. Неважливо, скільки вам років, якщо йдеться про лист до Святого Миколая. І хоч бажання дорослих і не здатні завжди поміститися під подушкою, бо ж часто найзаповітніші мрії – нематеріальні, але віра в дива здатна зробити нас хоч трішки щасливішими у найхолодніший та найтемніший час.

Разом із цією програмою, що увібрала в себе улюблені зимові музичні теми, ми будемо прислухатися до кроків улюбленого святого і, може, зустрінемо його серед київських вулиць чи в Андріївській церкві.

Коли: 5 та 7 грудня о 17:00

Місце проведення: Андріївська церква, Андріївський узвіз, 23.

Дизель Шоу. Зустрінь Новий рік першим!

5, 6, 7 грудня 2025 року у МЦКМ відбудеться концерт «Дизель шоу». Актори шоу запрошують зустріти Новий рік першими. обіцяють, «потім буде що згадати». На глядачів чекають фірмовий гумор та абсолютно нова програма. Приходьте на концерт, який допоможе вам підзарядитися оптимізмом та отримати чимало яскравих емоцій.

Актори «Дизель шоу»: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Євген Сморігін, Юлія Мотрук, Євген Гашенко, Дмитро Танкович.

Коли: 5-6-7 грудня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Резиденція Санти

5-7, 12-31 грудня 2025 року та 1-7 січня 2026 року на ВДНГ відбудеться дитячий спектакль «Резиденція Санти». Казкова дитяча локація до Різдва та Нового року – те що потрібно малечі та дорослим, щоб відчути дух цих свят. Відвідувачів дійства зустрінуть ельфи – помічники чарівного Санти. Також гості ВДНГ зможуть побачити фабрику з виготовлення іграшок та зустрінуть чарівних оленів, які допомагають Санті розвозити подарунки.

Інтерактивна локація «Резиденція Санти» розташована у павільйоні №1 на ВДНГ.

Коли: 5 грудня 2025 – 6 січня 2026

Місце проведення: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.