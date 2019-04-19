Аудитори перевіряють аеропорти Києва і Львова



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Фахівці оцінять ефективність використання бюджетних коштів аеропортами

Рахункова палата перевіряє ефективність використання коштів державного бюджету та управління державним майном в аеропортах «Бориспіль» та «Львів». Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Відповідний аудит у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору вже розпочався у Міністерстві інфраструктури України, Державній авіаційній службі України та аеропортах.

Аудитори Рахункової палати зокрема оцінять, наскільки розпорядники та одержувачі бюджетних коштів результативно, законно, економно та продуктивно їх використовують, та чи ефективне управління майном державних підприємств.

За результатами перевірки об'єктам контролю будуть надані рекомендації щодо ефективності виконання повноважень у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України.

До слова, міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав тестування першої черги багаторівневого паркінгу біля термінала D.