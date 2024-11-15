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Аварія на Дніпровській набережній: жителі однієї з вулиць залишилися без води

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аварія на Дніпровській набережній: жителі однієї з вулиць залишилися без води
фото ілюстративне

Пошкодження сталося на водопроводі діаметром 300 мм з витоком на проїжджу частину

Аварійна бригада «Київводоканалу» ліквідовує пошкодження на перехресті Дніпровської набережної та вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі. Про це інформує ПрАТ «АК «Київводоканал».

Пошкодження сталося на водопроводі діаметром 300 мм з витоком на проїжджу частину.

На час проведення ремонтних робіт без водопостачання залишається житловий будинок за адресою: вул. Княжий Затон, 21. До будинку направлена автоцистерна з питною водою.

Рух проїжджою частиною здійснюється без ускладнень. Ремонтні роботи проводять на тротуарній частині Дніпровської набережної, 33 та триватимуть близько однієї доби.

Як поінформували у Дарницькій райдержадміністрації, на час ремонтних робіт без водопостачання залишається житловий будинок на вул. Княжий Затон, 21.

Для забезпечення потреб споживачів до будинку направили автоцистерну з питною водою.Відновити водопостачання містянам обіцяють завтра.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 листопада на Дніпровській набережній у столиці сталася комунальна аварія – дорогу залило водою. 
 

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Теги: Київводоканал аварія водопостачання будинок вода

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